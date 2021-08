Zynga compra lo sviluppatore di giochi mobile StarLark

Zynga, società specializzata nello sviluppo di videogiochi con sede in San Francisco, ha annunciato di avere stipulato un contratto definitivo per l’acquisizione di StarLark, sviluppatore di Golf Rival, indicato come il gioco di golf in più rapida crescita e secondo in termini di portata al mondo, acquisito da Betta Games per 525 milioni di USD in contanti e titoli azionari.

Tale acquisizione – riferisce Zynga – arricchisce l’azienda con un talentuoso team dalle comprovate capacità di creare un successo globale, oltre che con altri progetti in fase di sviluppo.

L’acquisizione di StarLark permette di espandere anche la presenza internazionale di Zynga, con uno studio con sede in Cina che permetterà di fare riferimento a talenti creativi della regione.

In Golf Rival, giocatori a tutti i livelli di abilità competono in partite in tempo reale giocatore contro giocatore, inclusi tornei multi-player su campi vari, con attrezzatura personalizzabile. Il gioco è cresciuto rapidamente, diventando il gioco di golf secondo in termini di portata al mondo con sei milioni di download nel solo 2021.

Zynga acquisirà lo studio di sviluppo StarLark e il franchise Golf Rival per circa 525 milioni di dollari, suddivisi all’incirca in 315 milioni di dollari in contanti e circa 210 milioni di dollari in azioni ordinarie di Zynga (emesse al prezzo di chiusura medio per azione durante il periodo di contrattazione di trenta giorni terminato il 2 agosto 2021).

Zynga ha nel frattempo comunicato i risultati finanziari registrati nel secondo trimestre del 2021, evidenziando ottimi risultati nella prima metà dell’esercizio 2021, raggiungendo i risultati del secondo trimestre in anticipo rispetto alle previsioni, al punto di parlare di “miglior secondo semestre di sempre” in termini di entrate, prenotazioni e flusso di cassa operativo.