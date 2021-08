Apple Music, “Shareable Milestones” è una nuova funzionalità per gli artisti

Apple Music per gli Artisti, la funzionalità del servizio di Apple che consente di promuovere le uscite e tenere il conto di stream e acquisti, offre ora una nuova funzionalità denominata “Shareable Milestones” che consente agli artisti di condividere “grandi momenti” direttamente dall’app Apple Music for Artists per iOS.

“Con pochi tap sullo schermo è potete far conoscere ai vostri fan nuove playlist mostrando i vostri brani, quante ricerche con Shazam sono state effettuate in una determinata nazione o area geografica e altri particolari traguardi raggiunti su Apple Music”, spiega la Casa di Cupertino.

Qualsiasi amministratore o utente che si occupa di Analytics con un account dedicato facilmente condividere determinati traguardi su Twitter, Facebook o Storie di Instagram, generare post per email e iMessage dall’app iOS Apple Music for Artists.

Apple spiega ancora a chi gestisce account social media per più artisti, di verificare di avere effettuato il login con l’account corretto prima di condividere qualsiasi evento.

In un documento di supporto dedicato, Apple spiega come condividere l’evento su Twitter, su Facebook, come Storia di Instagram e come creare un post personalizzato.

Apple Music for Artists è un insieme di strumenti pensati per musicisti, band e altri artisti legati al mondo della musica presenti su Apple Music; tra gli strumenti disponibili: tool di analytics e marketing, risorse per la creazione di eventi in concomitanza del rilascio di nuovi brani e album.