La compilation dei Beatles “1” è stata rimasterizzata per Apple Music

I fan dei favolosi quattro non dovrebbero farsela scappare: la compilation “1” dei Beatles è stata completamente rimasterizzata per Apple Music e ora supporta l’audio spaziale con Dolby Atmos.

Pubblicata per la prima volta nel 2000, la compilation “1” include quasi tutti i singoli pubblicati dai Beatles tra il 1962 e il 1970, l’anno in cui la band si è sciolta. Tra queste, “She loves you”, “We Can Work it out” e “Get back”, sempre nell’ordine di pubblicazione originale, come per rappresentare l’evoluzione musicale della band.

I Beatles hanno avuto tempi di adattamento alla musica digitale lunghi: sono arrivati su iTunes Store nel 2010, nel 2013 su iTunes Radio e hanno incominciato ad essere disponibili per l’ascolto su Apple Music, Spotify e altri principali servizi di musica in streaming la vigilia di Natale del 2015.

Al lancio di Apple Music spiccava così l’assenza dei Fab Four, così come da qualsiasi altra piattaforma, lacuna che nel 2015 finalmente si è risolta. L’arrivo dei Beatles sullo streaming non è stata una rivoluzione ma quasi: rappresentava la conferma definitiva e ufficiale che questa è la tecnologia principale per la distribuzione e l’ascolto della musica.

La loro presenza oggi, 7 anni dopo il loro arrivo sullo streaming, è perfettamente integrata: rimasterizzate la raccolta “1” che include i loro più grandi successi per supportare l’audio spaziale con Dolby Atmos significa assecondare le novità hi-tech per offrire una possibilità di ascolto superlativa, e dare quindi valore al servizio di streaming musicale.

Tra le novità di macOS 12 Monterey c’è il supporto per Audio Spaziale con l’app Musica e FaceTime su Mac. Con l’app di Apple che consente di effettuare chiamate video e audio, la funzione in questione (disponibile sui Mac con chip M1 o successivi) crea un campo sonoro che aiuta ad avere nelle videochiamate una fluidità alla stregua delle conversazioni dal vivo. Le singole voci sono ben separate e sembrano provenire proprio dal punto in cui le persone appaiono in video.

A questa pagina potete trovare una guida su come ascoltare Audio Spaziale su Mac con Apple Music e Facetime.

