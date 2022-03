iliad azzera i costi di chiamate e SMS da e verso l’Ucraina

In risposta alla guerra tra Russia e Ucraina un lunghissimo elenco di stati e società hanno avviato una serie di misure restrittive nei confronti della Russia, nelle scorse ore anche Apple, allo stesso tempo si moltiplicano iniziative di sostegno e aiuti indirizzati all’Ucraina e alla popolazione: a queste ultime si unisce anche iliad con l’annuncio dell’azzeramento dei costi per telefonate e messaggi SMS da e verso l’Ucraina.

Come altri operatori negli scorsi giorni iliad ha ridotto le tariffe da e verso l’Ucraina per facilitare le comunicazioni. Nelle scorse ore invece è arrivata la decisione dell’azzeramento completo delle tariffe. Qui di seguito riportiamo il breve comunicato stampa dell’annuncio:

«Al fine di facilitare ulteriormente le comunicazioni tra Italia e Ucraina e permettere di mantenere collegamenti con amici e familiari in un momento così difficile, il Gruppo Iliad e iliad Italia hanno avviato delle azioni solidali nei giorni scorsi implementando una netta riduzione delle tariffe telefoniche valida fino al 30 aprile, cui danno ora seguito con l’azzeramento dei costi di SMS e chiamate dall’Italia all’Ucraina e viceversa, in Ucraina e dall’Ucraina verso UE e resto del mondo per tutti i gli utenti iliad fino al 31 marzo 2022».

Per gli utenti iliad, italiani e ucraini che vivono nel nostro Paese non occorre fare assolutamente nulla perché queste agevolazioni risultano subito disponibili e già attivate per tutti i clienti iliad. Dall’Italia è possibile chiamare numeri fissi e mobili in Ucraina oltre che inviare SMS il tutto a costo zero. Per chi si trova in Ucraina è possibile telefonare verso tutti i numeri del Paese, chiamare in tutta l’Unione europea e anche nel resto del mondo, oltre che inviare SMS, sempre a costo zero.

Nel comunicato iliad precisa che chiamate e SMS da e verso l’Ucraina a costo zero rimarranno valide fino al 31 marzo di quest’anno. La durata potrebbe essere estesa se la crisi internazionale dovesse proseguire.

