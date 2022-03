POCO M4 Pro, super offerta lancio da 219 euro

Lanciato al MWC 2022, Poco M4 Pro è uno degli ultimi terminali del brand, che va ad affiancarsi al modello X4 Pro 5G. E’ il primo terminale della serie M ad utilizzare un display AMOLED. Per il lancio si parte da appena 219 euro.

Come già accennato, Poco M4 Pro presenta un modello AMOLED da 6,43 pollici, che sostituisce l’LCD IPS da 6,6 pollici del modello precedete. Il pannello offre una risoluzione di 1.080 x 2.400 px (con aspect ratio di 20:9) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e 180 Hz di campionamento del tocco, insieme ad una protezione Gorilla Glass 3. Si tratta di un display particolarmente luminoso, con una luminosità tipica di 1.000 nits di picco.

Poco M4 Pro impiega al suo interno un processore Helio G96, una CPU octa-core che funzionano a 2,05 GHz, affiancato da una GPU Mali G57 MC2. L’M4 Pro salta la consueta configurazione di memoria di base da 4/64 GB e offre 6/128 GB come base e 8/256 GB come modello top. La RAM è di tipo LPDDR4X, mentre le memorie interne sono UFS 2.2, e non manca lo slot microSD per espandere la memoria. C’è pure una RAM virtuale gestita dalla MIUI 13, che aggiunge 3 GB alla configurazione da 8/256 GB.

Quanto al reparto multimediale, il terminale presenta un sensore da 64 MP (0,7 µm pixel, 1,4 µm con binning, f/1,8, il sensore con la risoluzione più alta su un telefono della serie M. La fotocamera ultra grandangolare è da 8 MP (118°), alla quale si affianca anche macro camera da 2 MP. La fotocamera frontale ha un sensore da 16 MP.

Interessante notare il reparto batteria, con una capacità di 5.000 mAh e supporto alla ricarica da 33 W, che permette di passare da zero al 100% di ricarica in circa 1 ora, con autonomia fino a due giorni.

Per gli amanti della musica, M4 Pro offre un jack per cuffie da 3,5 mm (con certificazione Hi-Res Audio), due altoparlanti, un blaster IR ed NFC. Il lettore d’impronte digitali è posizionato sul lato, nonostante il passaggio allo schermo AMOLED.

Il terminale pesa circa 195 grammi ed è certificato IP53. Certificato IP53, viene venduto nella colorazione Power Black, Cool Blue e ovviamente Poco Yellow.

Il Poco M4 Pro viene proposto in offerta lancio a 219 euro per il modello da 6/128 GB. Il modello 6+128, invece, parte da 249 euro, ma è possibile al momento applicare uno sconto di 20 euro. Clicca qui per acquistare.