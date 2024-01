Un filmato di Apple mostra le playlist collaborative con Apple Music

Tra le novità degli aggiornamenti a iOS 17.3, iPadOS 17.3 e macOS Sonoma 14.3, una riguarda Apple Music, con la collaborazione alle playlist che consente di invitare gli amici ad aggiungere, rimuovere e riordinare i brani delle nostre playlist e usare reazioni con emoji da aggiunge a qualsiasi brano nelle playlist collaborative.

Apple ha condiviso un filmato sul canale YouTube dedicato a Apple Music; nel filmato in questione appaiono gli ospiti di Rap Life Review e si vedono Ebro Darden, Nadeska Alexis e Lowkey che mostrano come invitare amici a collaborare su una playlist di Apple Music usando l’ultima versione di iOS.

Nel filmato è mostrato anche come reagire a uno specifico brano in una plsylist Apple Music usando le emoji.

La collaborazione alle playlist era stata integrata nella beta di iOS 17.2 ma poi rimossa dalla release finale di questa versione di iOS; ora sia le playlist collaborative, sia le reazioni Emoji sono disponibili per tutti con l’aggiornamento a iOS 17.3.

Altra peculiarità di Apple Music mostrata nel filmato è SharePlay con CarPlay, funzionalità di iOS 17 che in auto permette a noi e ai nostri passeggeri di controllare la musica in riproduzione nell’auto (anche se questi ultimi non sono abbonati a Apple Music).

I passeggeri possono partecipare a una sessione di SharePlay in due modi: toccando una notifica su iPhone oppure scansionando un codice QR sulla schermata “In riproduzione” di CarPlay o sulla schermata “In riproduzione” dell’iPhone di un altro passeggero.

Per avviare una sessione di SharePlay, la persona che guida e i passeggeri hanno ruoli diversi. Si parte riproducendo della musica da iPhone usando CarPlay; sulla schermata di blocco degli iPhone dei passeggeri compare una notifica che chiede se vogliono partecipare alla sessione di SharePlay. Una volta che avranno toccato Connetti, sull’auto si riceve una notifica in CarPlay. Si tocca il nome di una persona nell’auto, quindi il “Segno di spunta” per consentire di scegliere e riprodurre musica dal proprio iPhone.

Dopo aver approvato una persona nell’auto, questa potrà accedere a future sessioni di SharePlay finché non si revoca l’accesso.