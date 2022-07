Offerte Amazon del 16 Luglio fino al 46% su Apple, Neewer, Samsung, Xiaomi, Orico

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

In offerta questa settimana anche:

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1239,00 € – invece di 1479,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID- Argento In offerta a 1099,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 16,99 € – invece di 25,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 729,00 € – invece di 839,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Magsafe 3 (2 m) In offerta a 47,65 € – invece di 55,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 699,00 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Panasonic 55HX600 Smart Tv 55″ LED 4K Ultra HD, Dolby Atmos, 4K Studio Color Engine, Dolby Vision, Compatibilità Google Assistant & Amazon Alexa, Wi-Fi, Compatibilità In offerta a 379,00 € – invece di 549,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Meross Presa WiFi Esterna, Multipresa Smart Intelligente Outdoor Spina Plug 2 Prese Uscita, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Home, Funzione Timer, Controllo Remoto, 2,4GHz In offerta a 29,68 € – invece di 36,99 €

sconto 20% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Compressore elettrico portatile con sensore pressione, luce led integrata e accessori, Versione Italiana, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE2T0S SSD Esterno portatile da 2 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Nero In offerta a 243,34 € – invece di 319,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony WH-1000XM5 Cuffie Wireless con Noise Cancelling – Batteria fino a 30 ore – Ricarica rapida (3 min. per 3 ore di riproduzione) – Multipoint – Con Alexa e Google Assistant – Nero In offerta a 350,00 € – invece di 419,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi 12 – Smartphone 8+128GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 681,00 € – invece di 799,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Piquadro Modus Special Zaino, 40 cm, verde In offerta a 247,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

SkullCandy Jib Auricolari Wireless, Porpora In offerta a 19,10 € – invece di 39,99 €

sconto 52% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

ORICO 120W 10 cavi stazione di ricarica USB con interruttore on/off per ristoranti, aeroporti, hotel e famiglie con più dispositivi-Bianca (Nero – 10 porte) In offerta a 66,39 € – invece di 89,99 €

sconto 26% – fino a 16 lug 22

Click qui per approfondire

INTERPHONE Cellularline/Sistema QUIKLOX/Supporto da Manubrio per Smartphone Dotati di QUIKLOX Pad – Sistema di Supporto Cellulare per Moto – Universale e Modulare – Aggancio Sgancio Rapido In offerta a 29,60 € – invece di 34,90 €

sconto 15% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

INTERPHONE Cellularline, Sistema QUIKLOX, Supporto da Specchietto o Traversino per Smartphone Dotati di QUIKLOX Pad, Supporto Cellulare per Moto, Universale e Modulare, Aggancio Sgancio Rapido In offerta a 33,80 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

ORICO 40W con 5 Cavi Caricabatterie Smart USB con Supporto per Telefono Cellulare e Tablet per iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Nexus, HTC, Motorola, LG e Altri,Nero In offerta a 28,79 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a 16 lug 22

Click qui per approfondire

ORICO 40W con 5 Cavi Caricabatterie Smart USB con Supporto per Telefono Cellulare e Tablet per iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Nexus, HTC, Motorola, LG e Altri,Bianca In offerta a 28,79 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a 16 lug 22

Click qui per approfondire

ORICO Stazione di ricarica mobile USB, Dock di ricarica USB a 7 cavi (70 W) per smartphone e tablet, con interruttore ON/OFF per uso domestico e commerciale In offerta a 51,99 € – invece di 75,99 €

sconto 32% – fino a 16 lug 22

Click qui per approfondire

Neewer Plastica Smartphone Video Rig, Cassa per Cinematografia, Stabilizzatore per Smartphone Video, Treppiedi e Impugnatura per Video e Film, per iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max X Xs HUAWEI Samsung In offerta a 13,43 € – invece di 20,99 €

sconto 36% – fino a 16 lug 22

Click qui per approfondire

Neewer Custodia Protettiva in EVA per Monitor (24x19x9cm) con Interno in Spugna Ritagliato per NW759/760/74k Feelworld FW759/760/74k & Altri Monitor da Circa 17,5cm In offerta a 19,19 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino a 16 lug 22

Click qui per approfondire

Neewer® Mini Light Stand Stativo Cavalletto per Fotografia in Alluminio con Altezza Massima 32″/80cm per Riflettori, Softbox, Luci, Ombrelli, Fondali In offerta a 10,39 € – invece di 15,99 €

sconto 35% – fino a 16 lug 22

Click qui per approfondire

17 lug 22

Neewer Softbox Bianco Pieghevole Diffusore Compatibile con Luci 480/660/530 LED Neewer, con Apertura 29x29cm & Nastro di Fissaggio & Borsa di Trasporto, per Foto di Ritratti Videio in Studio In offerta a 15,59 € – invece di 21,99 €

sconto 29% – fino a 16 lug 22

Click qui per approfondire

Logitech G305 K/DA LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Attrezzatura Ufficiale di League of Legends, Sensore HERO, Leggero, Tasti Programmabili, Autonomia 250h, Memoria Integrata – Bianco In offerta a 49,93 € – invece di 61,99 €

sconto 19% – fino a 15 lug 22

Click qui per approfondire

Calvin Klein Orologio Elegante K8E2M111 In offerta a 104,30 € – invece di 249,00 €

sconto 58% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

BOSS Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle, 1513562 In offerta a 159,30 € – invece di 399,00 €

sconto 60% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox ART3007 In offerta a 272,80 € – invece di 329,00 €

sconto 17% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

Fossil Georgia Orologio da Donna, Dimensione Cassa 32 mm, Movimento al Quarzo con Cinturino in Pelle In offerta a 77,20 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

Lotus Smart Watch 50007/1 In offerta a 73,00 € – invece di 99,00 €

sconto 26% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

SECTOR No Limits Analogico R3251276002 In offerta a 102,70 € – invece di 129,00 €

sconto 20% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

Seiko Orologio Automatico SYMC21 In offerta a 112,40 € – invece di 240,00 €

sconto 53% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

The Good Doctor Stg.4 (Box 5 Dvd) In offerta a 16,10 € – invece di 25,00 €

sconto 36% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

Cofanetto Resident Evil 1-6 (6 Blu-Ray) In offerta a 28,60 € – invece di 40,00 €

sconto 28% – fino a 17 lug 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).