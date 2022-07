Prime Day, AVM Fritz!Box al minimo storico per router e ripetitori mesh e Wi-Fi 6

Il secondo giorno di Prime Day porta ulteriori sconti sulla gamma AVM che vi avevamo segnalato nelle ore scorse nella nostra lista riguardante gli accessori Network.

Grazie agli sconti di oggi molti dei Fritz!Box raggiungono il prezzo minimo superando anche il 33% di sconto.

Come i nostri lettori ben sanno si tratta di prodotti affidabili e con un software di gestione che è un vero e proprio sistema operativo in grado di gestire, nei modelli in sconto qui sotto, anche fax, stampanti, iPhone come terminali, telefoni dect anche di brand diversi e di controllare periferiche smart home come prese e lampade senza un ulteriore gateway dedicato.

Abbiamo provato diversi modelli in questi mesi, anche i più recenti con Wi-Fi 6

Tra le offerte del Prime Day troviamo i nuovissimi modem Router con Wi-Fi 6 di AVM Fritz!Box con i relativi ripetitori Mesh ma anche sistemi Mesh di TP-Link, Netgear e altri, li trovate tutti nella nostra sezione dedicata ad AVM.

Qui sotto la lista dei prodotti in offerta con i prezzi ribassati nel secondo giorno del Prime Day 2022. Se avete già in mente di potenziare, allargare la rete di casa o dell’ufficio questa è l’occasione giusta. Vi ricordiamo che i modelli con il suffisso AX sono quelli con Wi-Fi 6.

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 134,89 € – invece di 199,99 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International Modem Router Wi-Fi 6 Dual Band 2.4GHZ /5GHZ, DSL SUPERVECTORING 35B – fino a 300 MBIT/S con VDSL In offerta a 202,34 € – invece di 319,99 €

sconto 37% – fino a 13 lug 22

AVM Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e 2,4 GHz-Band (info a 600 MBit/s), Porta LAN Gigabit ultraveloce, interfaccia in italiano In offerta a 66,49 € – invece di 89,99 €

sconto 24,50% – fino a 13 lug 22

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica e VoIP, Base DECT, Media Server, Interfaccia in Italiano In offerta a 174,91 € – invece di 249,99 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

AVM FRITZ!Repeater 6000 International – Ripetitore / extender Wi-Fi 6, Triband ((2 x 2.400 Mbps/5 GHz y 1.200Mbps/2,4 GHz), Wi-Fi N, Mesh, Wi-Fi Access Point, 2 porte Gigabit LAN, interfaccia italiano In offerta a 149,99 € – invece di 219,99 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

