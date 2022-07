Apple Arcade accoglie un cult: Subway Surfers Tag

Il catalogo Apple Arcade si arricchisce di un titolo cult, sicuramente noto a tutti i giocatori su iPhone e iPad. Il servizio di giochi in streaming accoglie Subway Surfers Tag, disponibile insieme ad altri contenuti e aggiornamenti​ legati a titoli già presenti.

​

“Subway Surfers” è tra i giochi più scaricati di sempre, con oltre tre miliardi di download, ed oggi arriva con il suo ultimo spin-off in esclusiva su Apple Arcade. In “Subway Surfers Tag” i personaggi più amati dai fan entrano in un’arena completamente nuova. I giocatori potranno andare sullo skate, “grindare” e lasciare delle tag all’interno di nuove arene interattive, facendo esplodere i Robot della squadra di pulizia per ottenere punti con le Combo.

​Sempre da oggi sono disponibili anche gli aggiornamenti per alcuni dei titoli più popolari del catalogo di Apple Arcade, tra cui​ “Simon’s Cat – Story Time”, “Solitaire Stories”, “Transformers: Tactical Arena”, “Tetris Beat”​ e​ “Badland Party”.

​

Tornando al nuovo Subway Surfer, si uniranno alla Crew in diverse zone della città, vietate e interattive, facendo skate in libertà all’interno dell’Arena, scivolando sulle rotaie e altri ostacoli, saltando, disegnando tag sui loro obiettivi e facendo esplodere i Robot della squadra di pulizia per guadagnare punti con le Combo. Più arene si sbloccano, più gli avversari da affrontare diventeranno difficili da battere.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Fuori Controllo. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.