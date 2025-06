Il benchmark 3DMark disponiible per macOS

3DMark, benchmark di riferimento per la grafica 3D su PC, è ora disponibile anche in versione per macOS. In modo simile ad altri benchmark (ne abbiamo parlato qui indicando vari strumenti dedicati) questa utility (sviluppata da Futuremark, azienda ora nota come UL Benchmarks) è da molti considerata il non-plus-ultra per i test delle capacità di calcolo di CPU e GPU, permettendo di mettere sotto stress l’hardware del sistema e verificare le sue performance.

Gli utenti Mac possono sca icare la versione nativa per Mac direttamente dal sito dello sviluppatore oppure passando dallo store Steam. In precedenza 3DMark era disponibile solo per piattaforme Android, Windows e iOS (gli utenti di Mac con CPU Apple Silicon potevano sfruttare quest’ultima) e gli sviluppatori affermano che un invio ogni sei arriva dalla versione iOS eseguita su Mac, falsando i risultati perché l’app iOS era limitata dal refresh rate del display di iPhone.

L’utility 3DMark per Mac può essere avviata nativamente su Mac e sfrutta le API Metal per eseguire i vari benchmark. L’applicazione è a pagamento ma è possibile scaricare una versione dimostrativa (con un numero di test limitati) da Steam (include i benchmark Steel Nomad, Steel Nomad Light, Solar Bay e Wild Life Extreme); la versione commerciale include l’accesso a tutti i benchmark del tool e alle opzioni di controllo avanzate. Gli utenti che hanno già acquistato 3DMark possono ottenere gratuitamente 3DMark per macOS. Indipendentemente dalla versione acquistata, si ha diritto alla versione per Mac o Windows.

