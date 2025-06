Per bloccare la videocamera del Mac non vi serve lo scotch

Se per qualche motivo volete rendere impossibile usare la videocamera presente sul vostro Mac, un modo ingegnoso e non troppo complicato per impedirne l’uso è sfruttare i “profili di configurazione” grazie a Apple Configurator.

L’utility di Apple permette di creare o importare un singolo profilo di configurazione contenente tutte le impostazioni necessarie oppure creare e aggiungere più profili di configurazione, ciascuno con una selezione di impostazioni specifiche.

Sui Mac con macOS Sequoia è possibile installare profili di configurazione personalizzati. Di seguito vediamo come creare e installare un profilo per disabilitare completamente la videocamera.

Prima di tutto dovete scaricare e installare l’utility Apple Configurator dal Mac App Store (questo è il link diretto), un’applicazione sviluppata da Apple per la distribuzione e configurazione di batterie di dispositivi.

Aprite l’app Apple Configurator e dal menu “File” selezionate “Nuovo Profilo” Appare una finestra: nella sezione a sinistra selezionate “Restrizioni” e date click sul pulsante “Configura” (a destra nella schermata). Appaiono tutte le possibili restrizioni. Nel nostro caso bisogno disattivare la voce “Consenti uso fotocamera”. Salvate il profilo selezionando dal menu “File” la voce “Salva” e assegnando un nome al profilo e uscite dall’utility Apple Configurator.

A questo punto è possibile installare il profilo sul Mac dove vogliamo impedire l’uso della videocamera . Di seguito come procedere sui Mac con macOS Sequoia e seguenti:

Aprite Impostazioni di Sistema Selezionate la voce “Generali” (sulla sinistra) e da qui “Gestione dispositivo” (nella sezione a destra) Fate click su “+” e caricate il profilo salvato in precedenza Appare una finestra: fate click su “Continua” per confermare di voler installare il profilo e confermare alla seconda richiesta di installazione dello stesso. Il profilo è a questo punto installato e le varie applicazioni e siti internet non potranno sfruttare la videocamera (se volete fare un test, potete sfruttare uno dei tanti siti che consentono di testare le webcam online, ad esempio, questo).

Solo l’utente amministratore del computer potrà eventualmente rimuovere il profilo andando su Impostazioni di Sistema > Generali > Gestioni dispositivo ed eliminando (con un click su “”) il profilo che blocca la webcam.

