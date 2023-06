40 anni di attività per Capcom

Capcom, una delle società specializzate in videogiochi tra le più importanti al mondo, festeggia 40 anni di attività l’11 giugno 2023.

La data segna quarant’anni dalla fondazione della società l’11 giugno 1983.

Per segnare il 40oanniversario della sua fondazione, l’azienda giapponese ha riportato il suo slogan “from Osaka, to the world” in un messaggio destinato ai suoi supporter in tutto il mondo.

Tra le iniziative, un annuncio a piena pagina del traguardo dei 40 anni pubblicato nell’edizione del 9 giugno del Financial Times, con il ringraziamento ai suoi sostenitori in tutto, ricordando la sua presenza a vario titolo in più di 200 Paesi e regioni del mondo.

Il 12 giugno, aprirà i battenti Capcom Town, sito web dedicato ai fan di tutto il mondo e nel quale sarà possibile trovare un museo virtuale, documenti originali e grafiche originali dei primi e degli ultimi prodotti, oltre che un game corner dove giocare a titoli quali Mega Man e Street Fighter II; oltre a queste iniziative, Capcom ne ha previsto altre, compreso un video celebrativo che sarà rilasciato sui canali social.

Capcom è stata fondata nel 1983; il nome è l’acronimo di acronimo di Capsule Computers (precedentemente nota come Japan Capsule Computers o detto semplicemente Capcom). La sede ufficiale è a Chūō-ku (quartiere di OSaka) e titoli quali Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry e Ace Attorney hanno generato una moltitudine di serie di media franchise con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Oltre al quartier generale in Giappone, sedi dell’azienda sono negli USA, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Hong Kong, Taiwan, Singapore e Tokyo.

La mascotte ufficiale della casa è il popolarissimo Mega Man, mentre Ryu di Street Fighter è utilizzato come mascotte solo per i videogiochi picchiaduro.