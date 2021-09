A che ora si scaricano iOS e iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15

Durante la presentazione California Streaming Apple ha annunciato che iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15 arrivano tutti oggi, lunedì 20 settembre: in questo articolo trovate a che ora sarà possibile scaricare i nuovi sistemi operativi Apple in Italia e nel mondo. Ricordiamo che all’appello manca ancora solamente il nuovo sistema operativo macOS Monterey per tutti i Mac, con processori Intel e Apple Silicon, ma finora la multinazionale di Cupertino non ha ancora annunciato la data di rilascio.

Invece per quanto riguarda tutti i sistemi operativi in arrivo oggi lunedì 20 settembre, Apple non precisa mai l’ora di rilascio per ciascun paese nel mondo, ma ormai da diversi anni a questa parte schema e ora di rilascio risultano sempre uguali, a partire dalle ore 10 di mattina a Cupertino in California, che corrispondono alle 19 di sera in Italia. Sia l’orario per il nostro Paese che per quello delle altre nazioni è così dedotto, sempre a partire da quello di Cupertino e dai rilasci degli anni precedenti:

Honolulu, Hawaii – 7:00 HAST

Anchorage, Alaska – 9:00 AKDT

Cupertino, California – 10:00 PDT

Phoenix, Arizona – 10:00 MST

Vancouver, Canada – 10:00 PDT

Denver, Colorado – 11:00 MDT

Dallas, Texas – 12:00 CDT

New York, New York – 13:00 EDT

Raleigh, North Carolina – 13:00 EDT

Toronto, Canada – 13:00 EDT

Halifax, Canada – 14:00 ADT

Rio de Janeiro, Brasile – 14:00 BRT

Londra, Regno Unito – 18:00 BST

Berlino, Germania – 19:00 CEST

Parigi, Francia – 19:00 CEST

Città del Capo, Sud Africa – 19:00 SAST

Mosca, Russia – 20:00 MSK

Helsinki, Finlandia – 20:00 EEST

Istanbul, Turchia – 20:00 TRT

Dubai, Emirati Arabi Uniti – 21:00 GST

Delhi, India – 22:30 IST

Jakarta, Indonesia – 12:00 WIB del giorno successivo

Shanghai, Cina – 1:00 CST del giorno successivo

Singapore – 1:00 am SGT del giorno successivo

Perth, Australia – 1:00 am AWST del giorno successivo

Hong Kong: 1:00 HKT del giorno successivo

Seoul, Corea del Sud – 2:00 KST del giorno successivo

Tokyo, Giappone – 02:00 JST del giorno successivo

Adelaide, Australia – 02:30 ACST del giorno successivo

Sydney, Australia – 3:00 am AEST del giorno successivo

Auckland, Nuova Zelanda – 5:00 NZST del giorno successivo

Nella lista non è presente l’Italia, ma ovviamente per il nostro paese è possibile fare riferimento agli orari di Germania e Francia indicati da MacRumors, il cui rilascio è previsto per il tardo pomeriggio – sera alle ore 19:00. Anche in Italia, pertanto, sarà questa l’ora da cui iniziare ad aggiornare iPhone, iPad e Apple Watch.

Ricordiamo che iOS 15 è compatibile con:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1a generazione)

iPhone SE (2a generazione)

iPod touch (7a generazione)

Mentre iPadOS 15 è compatibile con:

iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione)

iPad Pro da 11 pollici (3a generazione)

iPad Pro da 12,9 pollici (4a generazione)

iPad Pro da 11 pollici (2a generazione)

iPad Pro da 12,9 pollici (3a generazione)

iPad Pro da 11 pollici (1a generazione)

iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione)

iPad Pro da 12,9 pollici (1a generazione)

iPad Pro da 10,5 pollici

iPad Pro da 9,7 pollici

iPad (8a generazione)

iPad (7a generazione)

iPad (6a generazione)

iPad (5a generazione)

iPad mini (5a generazione)

iPad mini 4

iPad Air (4a generazione)

iPad Air (3a generazione)

iPad Air 2

In attesa dell’ora di rilascio di iOS 15 e iPadOS 15 consigliamo di dare una lettura a questo articolo, per prepararvi al meglio all’aggiornamento in totale sicurezza.