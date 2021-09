Evento Apple California Streaming del 14 settembre, ecco cosa annuncerà Apple

L’evento Apple tanto atteso e preannunciato è ora ufficiale. Si terrà martedì 14 settembre in streaming, come ormai tradizione in questo periodo di pandemia; il “titolo”, California Streaming, fa riferimento proprio alla modalità con cui apprenderemo le novità che appariranno (idealmente e praticamente) tra le mani di Tim Cook e i suoi manager, anche se è da vedere perché Apple si sia sentita in dovere anche di indicare l’ovvio: lo stato USA da cui partirà la trasmissione. Dubbi sul nome dell’evento a parte, a chi ci legge interesserà maggiormente sapere quel che nel corso della presentazione. Anche se è sempre difficile individuare con esattezza le intenzioni di Apple, qualche certezza possiamo metterla in fila. Non parliamo solo di iOs 15, WatchOs 8 e macOS Monterrey, ma anche e sopratutto di hardware.

iPhone 13

Se, come detto, sui dettagli si possono nutrire dubbi e intavolare dibattiti, poco si può discutere sul fatto che sarà iPhone 13 il protagonista principale dell’evento California Streaming. Di questo telefono si è discusso molto e si conoscono tanti dettagli. Macitynet ha un articolo, che abbiamo aggiornato per mesi, che dice tutto quello che sappiamo fino ad oggi. In sintesi possiamo però dire che si tratterà di una evoluzione di iPhone 12 e non di una rivoluzione. Fattore di forma, dimensioni e design resteranno gli stessi. Avremo però nuovi colori, nuovo processore, un nuovo schermo e una nuova fotocamera. Dubbi sui tagli di memoria e sui prezzi (che potrebbero anche aumentare).

Apple Watch 7

Il secondo protagonista della giornata dovrebbe essere Apple Watch 7. Qui avanziamo qualche dubbio in più perchè secondo alcune fonti il nuovo smartwatch sta avendo qualche problema di produzione. Difficile che Apple possa però rinviare l’annuncio, probabile solo un ritardo nella disponibilità reale. Al contrario di iPhone 13 qui le novità in fatto di design dovrebbero non mancare, anzi Apple Watch 7, che sarà segnato da una forma squadrata che ricorda proprio gli ultimi iPhone, potrebbe presentare le maggiori novità di sempre in fatto di stile. Previsto anche un piccolo aumento delle dimensioni.

AirPods 3

Le probabilità che Apple possa annunciare qualche altra cosa di importante oltre i nuovi iPhone ed Apple Watch sono inferiori ma se ci sarà un “qualche cosa” questo dovrebbe essere gli AirPods 3. Parliamo della nuova generazione degli auricolari più leggendari del mercato, una versione migliorata della versione attuale che dovrebbe essere caratterizzata da un design e da una ergonomia simili a quelli di AirPods Pro. Mancherebbero alcune delle funzioni avanzate come riduzione del rumore (anche se non possiamo escludere un sistema semplificato come quello degli Beats Studio Buds) ma il passo avanti dovrebbe essere notevole.

iPad mini e iPad entry level

Se gli AirPods 3 sono non troppo probabili, ancora meno dovrebbero essere l’iPad mini di nuova generazione e gli iPad entry level. iPad mini sarebbe il primo aggiornamento da anni a questa parte e dovrebbe avere innovazioni come il lettore di impronta nel tasto di accensione e quindi uno schermo più grande, oltre ad un processore più potente (forse lo stesso di iPhone 13), gli iPad entry level dovrebbero essere simili per forma e design al vecchio iPad Air 3. Anche qui il dubbio non è se i tablet arriveranno ma quando e questo “quando” al momento va spostato in avanti, ad inizio novembre quando Apple terrà il probabile secondo evento d’autunno.

Nuovi Mac

Come per gli iPad anche nuovi Mac sono in preparazione. Si tratterebbe dei nuovi MacBook Pro con processore M1, uno a 14 pollici e uno da 16 pollici destinati prendere il posto dei modelli oggi in commercio. Si parla di portatili con un nuovo display, privi di Touch Bar e con il ritorno del Magsafe in una versione corretta e rivista oltre che dello slot SD. Dentro ad essi potremmo vedere la prima evoluzione del processore di casa Apple che ha debuttato con i MacBook Air e che per un anno è rimasto invariato. Ma se per gli iPad resta qualche residua possibilità che possano debuttare martedì, chi attende i MacBook Pro con M1 farebbe bene a scalare le attese e guardare più avanti nel corso dell’anno anche se la loro produzione dovrebbe essere già iniziata.

In conclusione

In conclusione l’evento California Streaming dovrebbe essere essenzialmente dedicato al lancio di iPhone 13 ed Apple Watch 7 oltre che del software di supporto ai nuovi modelli di telefono e di smartwatch. Debutterà anche il nuovo sistema operativo per Mac.

Tutto il resto dovrebbe essere una rete di accessori (bracciali, custodie forse qualche cosa collegato alla nuova piattaforma magnetica MagSAafe) a corredo dei due nuovi prodotti. Possibile ma non probabile che gli AirPods 3 possano debuttare in questo contesto. Quel che mancherà alla conta arriverà in un secondo evento che probabilmente si terrà in autunno.

Come di consueto Macitynet seguirà l’evento con la sua diretta e trascrizione in italiano. Partite da questa pagina per seguirlo.