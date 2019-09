Gli iPhone 2019 avranno il logo Apple centrato e non solo per estetica

Gli iPhone 2019 presenteranno un logo Apple in posizione diversa rispetto a quella vista fin ora. Lo hanno riportato alcuni rumor passati, mentre in queste ore Bloomberg conferma la posizione del logo centrata sul retro.

Il logo centrato aiuterà gli utenti a sapere dove posizionare la custodia Apple Watch o AirPods sul retro dei prossimi iPhone, così da avviare la ricarica inversa in modo più intuitivo. Ed infatti, sembra che i prossimi iPhone, in modo simile a quanto fanno già gli ultimi Galaxy di Samsung, saranno in grado di ricaricare dispositivi esterni dotati del supporto Qi.

Alla fine di luglio, un presunto lavoratore Foxconn ha affermato che non ci sarà alcun marchio “iPhone” sul retro dei modelli di iPhone 11, e questo sembra certamente più probabile alla luce di questa nuova voce centrata sul logo Apple.

Il rapporto a firma di Gurman ha anche ribadito che i modelli di iPhone 11 avranno vetri più resistenti agli urti e una migliore resistenza all’acqua, con iPhone XR che arriverà in un nuovo colore verde. Tra le altre novità, verrebbe confermato Apple watch 5 come un aggiornamento minore, con particolare attenzione alla nuova finitura in ceramica e titanio della cassa e watchOS 6 .

Siamo a soli tre giorni dall’evento Apple al Steve Jobs Theater, che inizierà martedì 10 settembre alle 19:00 italiana. La redazione di Macitynet, come ormai da tradizione ventennale, seguirà la diretta con una chat testuale, dove appariranno commenti e foto direttamente dall’evento.