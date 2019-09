A IFA 2019 Motorola One Zoom, lo smartphone con quattro camere e sensore da 48 MP

A IFA 2019 Motorola presenta Motorola One Zoom, lo smartphone con super fotocamera posteriore da 48 MP, e batteria monstre da 4000 mAh. Ecco caratteristiche e foto.

Il nuovo smartphone Motorola ha già nel nome il punto di forza. Si tratta del reparto multimediale, grazie a quattro fotocamere poste sul retro, con il sensore principale da ben 48 MP. Tra le particolarità, molta curiosità desta il vetro satinato 3D sul retro che tenta di eliminare il problema dello sporco delle ditate che si accumula solitamente con l’utilizzo.

Presentato a IFA 2019 nelle scorse ore, il sistema di telecamere di Motorola One Zoom presenta anche una fotocamera da 8 megapixel con zoom ottico 3x, una fotocamera grandangolare da 16 megapixel che scatta foto con campo visivo di 117 gradi e un sensore di profondità da 5 megapixel. Dispone anche di una camera frontale da 25 megapixel.

Motorola One Zoom, annunciato ad un prezzo iniziale di 399 euro punta molto anche sull’autonomia, grazie ad una batteria da 4000 mAh. E’ dotato, altresì, di un sensore biometrico che si trova sotto il display. A proposito di quest’ultimo, si tratta di una unità OLED Full HD Plus da 6,4 pollici.

L’iconico logo Motorola è presente sul retro del dispositivo, e si illumina in diversi modi per dare alcune indicazioni all’utente, su chiamate in entrata e messaggi di testo in arrivo. A livello software il dispositivo monta Android 9.

Qui sotto le immagini dalla presentazione del nuovo telefono e alcuni scatti realizzati durante la serata.

Quanto all’autonomia, Motorola ha dichiarato che la batteria da 4.000 mAh può offrire fino a due giorni di utilizzo. Il telefono sarà disponibile in tre colori: grigio, bronzo e viola cosmico. A far girare Motorola One Zoom un processore Snapdragon 675, coadiuvato da 4 GBdi RAM e a 128 di memoria interna.

Motorola one zoom è disponibile in Italia a 399 euro.

