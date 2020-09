A IFA 2020 TP-Link Deco, due dispositivi Wi-Fi 6 pronti anche per il 5G

TP-Link partecipa a IFA 2020 presentando due innovazioni nella sua linea Mesh Deco: TP-Link Deco X80-5G, è il primo Mesh Gateway domestico con standard Wi-Fi 6 802.11ax e tecnologia 5G dell’azienda, offre velocità di connessione Wi-Fi fino a 6.0 Gbps, promettendo “una rete stabile e performante, senza lag e interferenze”. La seconda new entry, invece, si chiama Deco X73 DSL e permette di accedere a Internet direttamente tramite linea fissa, supportando connessioni EVDSL fino a 300Mbps.

Dotato di forma cilindrica dal design ricercato, che lo rende adatto a qualsiasi tipo di ambiente, Deco X80-5G permette di fruire della velocità del 5G per nuove funzioni come la realtà virtuale/aumentata, lo streaming video 4K/8K e altre applicazioni avanzate. Sarà sufficiente inserire una scheda SIM 5G nel dispositivo per avere un’alternativa di alto livello alla connessione cablata, con una velocità in download fino a 5,0 Gbps – 16,7 volte in più rispetto al 4G LTE-Advanced e 33 volte rispetto al 4G LTE – con solo 1 ms di latenza per i dispositivi mobili di domani.

Esperienza di rete con standard Wi-Fi 6

Lo standard Wi-Fi 6 802.11ax di ultima generazione consente a Deco X80-5G di raggiugere velocità di connessione wireless Dual Band fino a 6.000 Mbps (4.804 Mbps in 5GHz + 1.148 Mbps in 2.4GHz), per portare in casa una connessione di rete gigabit di livello premium. Il nuovo standard amplia la copertura wireless e aumenta la capacità della rete, in grado di gestire un maggior numero di dispositivi con trasmissione dati ancora più stabile e veloce rispetto al precedente standard Wi-Fi 5.

Copertura Whole Home Mesh Wi-Fi

TP-Link Deco X80-5G è compatibile con tutti gli altri modelli della gamma Deco per la creazione di una rete mesh seamless roaming promettendo di distribuire un segnale Wi-Fi «forte e stabile» in ogni angolo di casa. Deco, lo ricordiamo, è una gamma di dispositivi pensati per creare reti domestiche modulabili sulle proprie esigenze di connessione, offrendo una maggiore velocità, connessioni più reattive e una migliore esperienza di roaming.

Deco X73 DSL, VDSL con tecnologia mesh e Wi-Fi 6

La linea Deco si amplia ulteriormente con il modello TP-Link Deco X73 DSL, il primo della gamma a integrare la funzione di modem router con profilo 35b, per velocità di connessione EVDSL fino a 300 Mbps.

Dotato di Tecnologia Mesh e di standard Wi-Fi 6 802.11ax, Deco X73 DSL sarà in grado di supportare oltre 200 dispositivi wireless con velocità di connessione Wi-Fi 6 AX fino a 574 Mbps in 2,4GHz e 4.804 Mbps in 5GHz. Infine integra supporto VoIP e modulo DECT per collegamento di telefoni fissi e cordless, gestibili tramite app TP-Link Deco.

