Samsung presenta ufficialmente The Terrace, in Italia la TV per esterni

Già svelata qualche mese fa, The Terrace viene ufficializzata da Samung in questi giorni. Si tratta di una TV appositamente progettata per ambienti esterni, quindi per terrazzini o giardini all’aperto. Si tratta di un prodotto studiato per l’utilizzo durante un barbecue, o perché no per guardare le partite all’aperto. Ecco tutto quel che dovete sapere sulla TV Samsung QLED The Terrace.

L’azienda ha presentato la TV in questione partendo dal particolare momento storico in cui viviamo. Samsung ha notato, infatti, una notevole riduzione dei confini tra spazi domesciti interni ed esterni. Sono sempre più le persone che desiderano passare da un ambiente all’altro in maniera fluida e vivere maggiormente gli spazi esterni delle proprie case. Questo il motivo che ha spinto il colosso a lanciare The Terrace, il primo schermo realizzato per la visione all’aperto. Così Samsung conferma il suo ingresso nel mondo dell’intrattenimento outdoor.

The Terrace, affiancato anche da Terrace Soundbar, saranno dotati di un grado di protezione IP55 che li protegge da pioggia, umidità, polvere e insetti. Considerando la visione all’aperto, per quanto concerne l’audio Samsung ha presentato anche Terrace Soundbar, dotato di Adaptive Sound, che analizza ciò che si sta guardando per fornire la qualità del suono più adatta, per un sonoro ottimizzato per un ambiente esterno

The Terrace è dotato di tecnologia antiriflesso, indispensabile per una visione all’aperto, dove è facile che la luce diretta del sole incroci il display. La luminosità media dello schermo di 2.000 nit e la qualità è QLED 4K.

Per gli utenti Apple questo TV è completo di tutto perché integra Apple TV, il negozio digitale iTunes, integrazione Apple Music e supporto AirPlay 2.

Presentato ieri durante l’IFA 2020, Samsung ha precisato che The Terrace arriverà in Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Svizzera nei modelli da 55, 65 e 75 pollici. Non sono state fornite informazioni ulteriori su prezzi e date esatte.

