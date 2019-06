A Londra il primo Microsoft Store europeo: apre l’11 luglio

I Microsoft Store sono negozi fisici sulla falsariga degli Apple Store di Apple. Molti di questi store sono aperti negli USA ma finora in Europa non si erano visti. Un negozio ufficiale di Microsoft sarà aperto a Londra l’11 luglio, all’interno di un grande edificio di 2000m2 su tre livelli.

Il Microsoft Store londinese si trova presso Oxford Circus – all’incrocio tra Regent Street e Oxford Street, nella stessa area dove si trovano altri flaghship importanti, a un isolato dal bellissimo Apple Store di Regent Street.

Ovviamente Microsoft proporrà suoi prodotti e servizi, e fa sapere che l’assistenza è prevista per qualsiasi sistema operativo. Da questo punto di vista la Casa di Redmond è da tempo “agnostica”, offrendo prodotti come Office e altri su varie piattaforme (es. Office su iPad), mirando ad allontanare l’azienda dai suoi tradizionali ambiti di prodotto, i sistemi operativi e gli applicativi, trasformandoli in servizi cloud.

Nella struttura sono presenti aree dedicate alla formazione, a workshop, un Community Theatre e un “Answer Desk” per il supporto tecnico. Sono presenti schermi di grandi dimensioni e ovviamente i vari prodotti e accessori dell’azienda quali tablet Surface e console Xbox ma anche dispositivi di partner. Tra i prodotti più curiosi che sarà possibile provare in prima persona, il visore Hololens.

Microsoft ha circa 100 negozi fisici, la stragrande maggioranza di quali negli Stati Uniti. Molti meno di quelli Apple che, con i suoi olre 500 negozi copre più paesi. Al di fuori degli Stati Uniti, c’è un solo Microsoft Store in Australia e sette in Canada.