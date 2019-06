Pixelmator Pro potrà essere integrato completamente in Foto di Apple

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno condiviso alcune novità della futura release di Pixelmator Pro 1.4, aggiornamento sul quale stanno lavorando da mesi. La novità più importante sarà la possibilità di usare l’applicazione come estensione per Foto.

Gli utenti che lo desiderano, potranno richiamare direttamente dall’applicazione Foto le funzioni di editing non distruttivo di Pixelmator Pro, sfruttare funzionalità avanzate con livelli, sincronizzare i cambiamenti con iCloud e così via, conservando tutto nella libreria di Foto in modo semplice e trasparente.

Da Foto per Mac sarà possibile fare doppio clic su una foto nella libreria per aprirla in una vista singola, quindi scegliere “Modifica” e da qui l’icona che consente di richiamare le estensioni, modifica la foto con gli strumenti dell’estensione visualizzati, salvare le modifiche e fare click su “Fine” per uscire dalla modalità di modifica.

Pixelmator Pro 1.3.4 si scarica dal Mac App Store (nel momento in cui criviamo costa 43,99 euro) e l’aggiornamento è gratuito per gli utenti della release precedente. Il requisito minimo è macOS 10.13 o seguenti.

L’aggiornamento gratuito di Pixelmator Pro è previsto per fine giugno. Sul Mac App Store gli sviluppatori propongono un “bundle” che consente di acquistare le due app Pixelamtor Pro e Pixelmator con uno sconto del 25%.

Tra le ultime novità integrate nel programma, strumenti ispirati ai tool di color grading che si vedono nei software professionali di video editing (con ruote cromatiche per regolare con precisione tonalità, saturazione, luminosità e curve colore) e tool di color matching che usano l’intelligenza artificiale che consento o di incollare elementi tra foto diverse adattando i colori in base a quelli presenti nell’immagine di destinazione.