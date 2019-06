iPhone XR 64 GB, su Amazon è più conveniente di iPhone 8: solo 699 euro

Si siete interessati a comprarvi un iPhone XR fate una capatina su Amazon. Nel corso delle ultime ore il rivenditore on line ha ribassato in maniera consistente sia il modello da 64 Gb che il modello da 128 GB, venduti rispettivamente a 699 euro e 799 euro.

Il telefono in questione non necessita di molte presentazioni. Ne abbiamo parlato innumerevoli volte sia in occasione della presentazione, che quando ne abbiamo fatto una recensione rapida, sia successivamente in quasi quotidiane notizie che ne hanno presentato pregi e difetti. In sintesi ecco le sue caratteristiche, così come le elenca Amazon

Display Liquid Retina (LCD) da 6,1″

Resistenza a polvere e acqua di grado IP67 (profondità massima di 1 metro fino a 30 minuti)

Fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP; modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità e Smart HDR

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione

Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi)

iOS 12 con Memoji, monitoraggio del tempo di utilizzo, comandi rapidi di Siri e FaceTime di gruppo

Al prezzo cui viene venduto da Amazon rappresenta una scelta d’acquisto senza discussioni se lo si confronta con altri prodotti potenzialmente concorrenti quali, come abbiamo spiegato qui, iPhone 7 Plus e iPhone 8 Plus. Un iPhone XR 64Gb a 699 euro costa 120 euro meno di un iPhone 8 Plus con la stessa capacità, e solo un centinaio di euro in più di un iPhone 7 Plus con la metà della memoria

In circolazione si trovano iPhone XR 64 Gb e iPhone XR da 128 Gb a prezzi competitivi con quelli di Amazon. Ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di venditori del cosiddetto “mercato grigio”, quindi non autorizzati che, per quanto spesso anche abbastanza affidabili, non vendono prodotti ufficiali italiani. Mai, in nessun caso, anche il migliore, non trovate iPhone XR al prezzo Amazon con le stesse garanzie che offre Amazon: spedizione gratuita, restituzione senza domande e senza costi.

Una sola raccomandazione resta da fare: se il prezzo vi interessa comprate subito. Abbiamo notato tra ieri e oggi che i prezzi Amazon su iPhone XR oscillano frequentemente e non è detto che permangano a questo livello per molto tempo.