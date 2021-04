Addio virus: a Pechino tornano le sessioni Today at Apple in negozio

Il Coronavirus è dietro le spalle, almeno in parte, i Cina e nei negozi Apple del grande paese asiatico tornano le sessioni creative Today in persona. Succede a Pechino dove a partire da questo mese, i clienti possono visitare il nuovo Forum di Apple Sanlitun e ascoltare artisti, fotografi, musicisti e sviluppatori locali.

La serie Beijing Creative Stories, intitolata “One Capital City, Thousands Of Wonders” andrà in onda dal 16 aprile al 6 giugno, sia all’interno di Apple Sanlitun, che online, per i visitatori impossibilitati a viaggiare. In totale saranno 12 corsi ospitati da creatori locali, che metteranno in luce come tradizione e modernità si uniscono per formare un ambiente unico per la creatività.

Apple afferma di aver lavorato con 16 artisti per rendere possibile la serie. In particolare, 10 sessioni saranno ospitate in negozio, tra cui un laboratorio di fotografia di luci e ombre, Art Lab, Music Lab e App Lab. Invece, per quanto concerne quelle online, ci prenderà parte l’artista Big Orange e Mars Radio Band, che si uniranno ai professionisti creativi di Apple per insegnare tramite Webex.

Deirdre O’Brien, SVP di Retail + People, ha dichiarato:

Siamo così entusiasti di unire le forze con una forte formazione di artisti per riportare i corsi Today at Apple nel fantastico nuovo Apple Sanlitun. I clienti cinesi sono entusiasti dei corsi Today at Apple e non vediamo l’ora di riprendere i corsi Today at Apple in negozio in più paesi e città con il miglioramento delle condizioni sanitarie locali

Apple ha evidenziato diversi dettagli su alcuni dei momenti salienti della sessione. A titolo di esempio, in una gli utenti saranno invitati a scoprire il passato e il presente di Pechino con iPhone nel laboratorio di luci e ombre, guidati dal fotografo Zhu Kai e dallo sviluppatore di app Kang Xiaolu. In questa sessione i partecipanti vagheranno attraverso i 600 anni di storia e cultura della Città Proibita e impareranno a fotografare le quattro stagioni della città.

Ci saranno anche tre corsi Art Lab a guidare i partecipanti per padroneggiare diverse abilità nel disegno, utilizzando iPad e Apple Pencil. Ancora, i musicisti Xie Guangrong, Meng Lingxi e Tuliguer Gangzi e membri di Mars Radio Zeng Yu, Huang Shaofeng, Han Yang e Beibei utilizzeranno GarageBand per trasformare Apple Sanlitun in un palcoscenico per spettacoli.

Ricordiamo che Apple è stata costretta a sospendere tutte le sessioni Today at Apple dal marzo 2020, per via della pandemia tutt’ora in corso, che ha bloccato molti eventi in presenza.