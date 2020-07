Cina, il nuovo store Apple Sanlitun apre oggi

In Cina Apple aprirà oggi lo store denominato Apple Sanlitun, “reincarnazione” del primo store cinese. Adiacente alla location precedente sulla piazza aperta di Taikoo Li nel quartiere Sanlitun, il nuovo store è due volte più grande dell’originale e ha varie caratteristiche che rappresentano una novità per i punti vendita Apple in Cina. Lo store aprirà nel rispetto delle stesse procedure di salute e sicurezza attualmente in vigore in tutti gli Apple Store per dipendenti e visitatori, tra cui obbligo di mascherina, controlli della temperatura e distanziamento fisico prima dell’ingresso e all’interno del negozio.

Il nuovo Apple Sanlitun presenta molti degli ultimi aggiornamenti apportati da Apple al design degli store, tra cui un Forum, una Viewing Gallery e una Boardroom. Il Forum sarà il futuro set di Today at Apple, uno spazio dove alcune delle principali personalità del panorama artistico, musicale e creativo di Pechino presenteranno e insegneranno il loro processo di creazione. La Viewing Gallery al piano superiore offre una prospettiva spettacolare sulla piazza esterna. Aziende e imprenditori locali possono usufruire delle consulenze personalizzate del team Apple nella Boardroom dedicata. In più, con oltre il doppio dello spazio destinato ai servizi di assistenza e supporto rispetto allo store precedente, i clienti potranno incontrare un Genius o partecipare alle sessioni Today at Apple mantenendo sempre le giuste distanze.

Apple Sanlitun è anche il primo store Apple in Cina dotato di impianto fotovoltaico integrato. L’impianto fornirà energia al negozio che, come tutte le strutture Apple nel mondo, è alimentato unicamente da fonti rinnovabili. In Cina, Apple supporta la produzione di un quantitativo di energia pulita sufficiente a coprire il fabbisogno annuo di oltre 450.000 abitazioni.

“Questo store definisce un nuovo standard per Apple Retail in Cina, e siamo entusiasti di portare avanti la nostra storia a Pechino” ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President di Retail + People per Apple. “Nel nuovo Apple Sanlitun, come in tutti i nostri store nel mondo, opereremo mettendo sempre al primo posto la salute e la sicurezza di clienti e dipendenti”.

Dalla sua apertura 12 anni fa con un organico di 52 dipendenti, Apple Sanlitun ha accolto più di 22 milioni di visitatori: un numero che equivale all’intera popolazione di Pechino. Ora, i pannelli di vetro da 10 metri fabbricati nella città cinese di Xiamen sembrano annullare qualsiasi barriera fra l’interno e l’esterno, mentre le caratteristiche rampe di scale sui due lati dello store corrono parallele alle scalinate esterne, enfatizzando la trasparenza e la fluidità delle linee. I pavimenti sono in granito Padang chiaro dalla provincia di Shandong, e la terrazza a ovest è impreziosita da alberi di Sophora japonica, l’albero ufficiale di Pechino. Attualmente lo store conta 185 dipendenti, che oggi apriranno una nuova era per Apple a Pechino.

In linea con i protocolli standard del governo cinese, i clienti che desiderano partecipare all’inaugurazione dovranno fornire il proprio codice sanitario QR prima di unirsi alla coda.