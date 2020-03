Apple sospende tutte le sessioni Today at Apple in Italia per coronavirus

Finora gli Apple Store nel nostro Paese proseguono attività e orari tradizionali, con l’unica eccezione di Apple Store Orio al Serio Bergamo chiuso nel weekend: ma con il diffondersi di coronavirus e in ottemperanza con le direttive del governo, Apple cancella tutte le sessioni Today at Apple in Italia.

La multinazionale di Cupertino non ha rilasciato comunicati in merito, in ogni caso la cancellazione di tutte le sessioni Today at Apple in Italia è verificabile a partire dal sistema di prenotazione online. Dalla pagina web dedicata è possibile scegliere l’Apple Store più vicino per consultare i corsi gratuiti disponibili e prenotare quello desiderato. Per ognuno dei 17 Apple Store italiani non risultano disponibili sessioni Today at Apple: il sistema di prenotazione e la pagina web non indicano espressamente la cancellazione e nemmeno la data prevista di ripresa dei corsi.

Fin dai primi allarmi emersi in Cina Apple, Tim Cook e dirigenti hanno dichiarato che la priorità assoluta è la salute e la sicurezza di dipendenti, clienti e partner. In questa ottica Cupertino ha immediatamente ridotto viaggi e trasferte dei dipendenti, chiuso uffici e Apple Store in Cina seguendo le direttive del governo cinese.

Lo stesso approccio seguito ora in Italia dove governo e autorità sanitarie vietano e sconsigliano gli assembramenti di persone. La chiusura di Apple Store Oriocenter di Bergamo solo nel weekend risponde alle disposizioni locali che impongono la chiusura di tutti i negozi nei centri commerciali nel fine settimana, come avviene in diversi comuni della Lombardia.

Prima in Cina, poi in Italia e ora anche negli Stati Uniti Apple ha incrementato sensibilmente gli orari di lavoro degli addetti alle pulizie, raccomandando di disinfettare tutti i computer e i dispositivi esposti nei negozi più volte al giorno, installando postazioni per pulire e disinfettare le mani. Dopo la chiusura totale, nei giorni in cui l’emergenza si è fatta più sentire in Cina, i negozi Apple hanno riaperto con orari ridotti, misure speciali come controlli all’ingresso e limitazione del numero massimo di persone ammesse all’interno in ogni momento.

