Imparare da casa con Today at Apple (at Home): online la nuova serie

Apple entra virtualmente nelle case degli utenti con una nuova serie: si chiama Today ad Apple (at Home) che, come suggerito dal nome, porta in casa i noti corsi che l’azienda normalmente svolgeva in luoghi ad hoc per consentire ai propri utenti di approfondire le proprie conoscenze riguardo l’uso dei dispositivi Apple.

Parliamo al passato perché è stata proprio la necessità di isolarci per rallentare la diffusione di contagio del coronavirus che ha richiesto all’azienda di interrompere tutti i corsi della serie Today at Apple. La sospensione però termina oggi visto che è disponibile online una serie di video, fruibili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, che vanno di fatto a sostituire la presenza fisica del personale qualificato con quella virtuale.

Professionisti e creativi ingaggiati da Apple infatti, con questa nuova raccolta, spiegano come mantenere attiva la propria creatività pur restando in casa ed insegnano nello specifico come disegnare con iPad e come realizzare immagini di qualità con il proprio iPhone.

Nel primo video della nuova serie ad esempio c’è Harriet, dipendente dell’Apple Regent Street di Londra, che spiega come trasformare una fotografia in un ritratto unico su iPad sfruttando scarabocchi, colori e la propria calligrafia.

Un secondo video invece illustra alcune tecniche di composizione fotografica per far sì che una foto ordinaria diventi straordinaria. Il corso è presentato da Cameron, dell’Apple Orchard Road di Singapore, che spiega in special modo la potenza delle varie inquadrature e mostra alcune modifiche utili in fase di post-produzione.

Adrian dell’Apple Third Street Promenade di Santa Monica invece descrive alcune funzioni dell’app Fotocamera di iPhone in ottica autoritratto, per far sì che ciascuno possa esprimere la propria personalità in questo genere fotografico.

Tutti i video della nuova serie Today at Apple (at Home) sono disponibili sul sito ufficiale.