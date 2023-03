A20 è l’etilometro portatile senza contatto

Anche se assunto in piccole quantità, bere alcol prima di mettersi alla guida può essere pericoloso; per stare più sereni e non mettervi dalla parte sbagliata della legge, adesso potete approfittare di un’offerta che vi fa comprare in sconto A20, un pratico etilometro con cui misurare il tasso alcolemico e guidare in totale sicurezza.

Questo perché l’etanolo contenuto nelle bevande alcoliche non solo rallenta i riflessi ma riduce anche il campo visivo e altera il sistema nervoso; di conseguenza la guida in stato di ebbrezza è un reato: in Italia la legge ci dice che fino a 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue ci si può mettere al volante, oltre questa soglia si rischia come minimo una multa.

L’etilometro in promozione permette di scoprire questo valore con estrema facilità perché può rilevare la concentrazione di alcol nel sangue attraverso la semplice aria espirata: l’etanolo infatti viene sì assorbito molto rapidamente dallo stomaco, ma circa il 10% viene eliminato tramite sudorazione, urine e, per l’appunto, attraverso l’aria che buttiamo fuori dai polmoni.

Tenete infine presente che per il calcolo del limite vanno presi in considerazione diversi fattori come l’età, il sesso, il peso, il livello di idratazione dell’organismo e l’eventuale assunzione di farmaci o altre sostanze che possono interagire con l’alcol. Per quanto riguarda l’Italia potete consultare qui la tabella pubblicata dal Ministero della Salute.

Come funziona

Questo modello è molto compatto (misura soltanto 10 x 3 x 1,7 centimetri) è alimentato da una batteria da 200 mAh che si ricarica come un cellulare tramite la più moderna presa USB-C e il funzionamento è presto detto: si accende in un secondo e bisogna attenderne all’incirca 10 perché il dispositivo sia pronto all’uso (un countdown su schermo ci avvisa quando è possibile usarlo); a quel punto basta soffiare in direzione dell’apposito foro per 3-5 secondi a circa 2-3 centimetri di distanza, e in appena 10 secondi il dispositivo restituirà su schermo il valore in mg/L; altri 10 secondi e si spegne automaticamente.

L’unica cosa da tenere a mente è che il test va fatto dopo almeno 20 minuti dall’assunzione dell’alcol in quanto le sostanze rilevate da qualsiasi etilometro, compreso questo, possono sostare nel cavo orale falsando la rilevazione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 18 € risparmiate il 37% pagandolo 11,36 €. È disponibile sia con telaio verniciato di bianco, sia in nero.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.