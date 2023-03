Netflix, il piano economico con pubblicità inizia a piacere

Per la maggior parte della sua storia Netflix ha incassato esclusivamente dagli abbonamenti degli utenti, ma a partire dal mese di novembre 2022 per la prima volta il colosso dello streaming ha introdotto il suo primo piano di abbonamento economico sostenuto dalla pubblicità: l’inizio è stato più lento del previsto e sembrava destinato al fallimento, ma a distanza di alcuni mesi i numeri sono in crescita e le previsioni puntano a ulteriori aumenti.

I dati interni, raccolti dalla società di analisi Antenna, sono riportati da Bloomberg: a gennaio il 19% di tutti i nuovi abbonati Netflix in USA ha scelto il nuovo piano di abbonamento economico con pubblicità. I numeri non sono aggiornati e non tengono conto di account singoli condivisi da più utenti, ma già un milione di utenti avrebbero scelto questo piano.

Ancora poco rispetto ai 74 milioni di abbonati Netflix negli USA e anche inferiore rispetto alle percentuali di diffusione a tre mesi dal lancio dei piani con pubblicità di Disney+ (36%) e HBO (21%).

Ma per il cambio epocale di Netflix ci sono anche ottime notizie, sembra infatti che il piano economico con pubblicità sia scelto per lo più da nuovi utenti che in passato non si erano mai abbonati a Netflix. Questo dissipa dubbi e timori iniziali che la nuova offerta potesse aumentare il numero di downgrade, vale a dire l’abbandono dei piani più costosi degli utenti Netflix di lungo corso per passare al piano più economico.

Anche se lenta, la crescita dei nuovi abbonati al piano Netflix economico con pubblicità ha permesso alla società di raggiungere le previsioni per inserzionisti e pubblicitari, obiettivo che negli scorsi mesi era fallito in termini di garanzie di visualizzazione. Oltre ai segnali positivi di crescita si prevede che il piano economico con pubblicità sarà sempre più scelto da un numero maggiore di utenti man mano che Netflix intensificherà i suoi sistemi per bloccare la condivisione di account e password tra utenti.

