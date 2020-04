Accedi con Apple disponibile anche su NYT, IFTTT, Medium

Apple aveva fisato la deadline al 30 di aprile, termine adesso prorogato fino al 30 giugno causa coronavirus, ma già molte app hanno deciso di adeguarsi introducendo il pulsante Accedi con Apple. Tra queste anche The New York Times, IFTTT, Medium e altre ancora.

“Sign In with Apple”, ossia il tasto Accedi con Apple, è una nuova soluzione per accedere ai siti web e alle app in modo più semplice, veloce e privato. Anziché usare un account social o compilare un modulo, verificare l’indirizzo email o scegliere una password, è possibile possono usare un esistente ID Apple per l’autenticazione, così da accedere immediatamente in modo sicuro: Apple protegge la privacy degli utenti fornendo agli sviluppatori un ID casuale e univoco.

Questo tasto di accesso rapido, spiega Apple nelle sue politiche per la pubblicazione in App Store, dovrà essere presente entro il 30 giugno su tutte le app con pulsanti di login rapido. Alcune società si stanno adattando senza nemmeno attendere il termine imposto da Apple. E così, dunque, che The New York Times, IFTTT, Medium e altre ancora hanno già implementato tale soluzione di accesso rapido.

Ricordiamo che “Accedi con Apple” è stato introdotto per la prima volta in iOS 13 , ed è stata immediatamente apprezzata come alternativa più sicura a servizi di accesso simili, poiché autentica l’utente con Face ID o Touch ID e non invia informazioni personali agli sviluppatori di app e siti Web.

Ad ogni modo, l’aggiornamento nelle nuove app è stato notato da MacRumors, ed un utente del forum ha compilato un elenco di altre app che attualmente supportano il tasto “Accedi con Apple”. Sono davvero tante.

Per le altre informazioni su Sign In With Apple vi riamandiamo a questo articolo.