Honda Jazz Hybrid, arrivano in Italia i modelli di quarta generazione

Honda ha rivelato il listino italiano della nuova gamma Honda Jazz Hybrid, l’apprezzata compatta del costruttore giapponese che, giunta ormai alla quarta generazione, prevede oltre alla versione standard anche l’inedita versione Crosstar.

Nella versione standard, i prezzi partono da 22.500 euro per l’allestimento Comfort, salgono a 23.800 euro nell’allestimento Elegance ed arrivano a 25.400 euro nell’allestimento Executive. La versione Crosstar prevede un unico allestimento Executive al prezzo di 26.900 euro, con la possibilità di scegliere una colorazione bicolor in abbinamento al tetto di colore nero.

Per la prima volta, la nuova Honda Jazz sarà commercializzata in tutta Europa esclusivamente con il propulsore ibrido. Il produttore afferma che il sistema e:HEV è stato sviluppato ad hoc per la nuova vettura.

Il sistema prevede due motori elettrici compatti collegati a un motore a benzina i-VTEC DOHC da 1.5 litri, una batteria agli ioni di litio e la trasmissione a rapporto fisso che si attiva tramite una unità intelligente di controllo della potenza (PCU), elementi che, promette, il produttore garantiscono «Una risposta diretta e una guida incredibilmente fluida».

Nella maggior parte delle condizioni di guida in città, Honda Jazz Hybrid passerà in modo fluido dalla modalità EV Drive a quella Hybrid Drive, e viceversa. In caso di guida a velocità di crociera in autostrada, invece, verrà utilizzata la modalità Engine Drive, che potrà essere integrata dalla funzione “boost on-demand” offerta dal propulsore elettrico, per una maggiore accelerazione.

I 109 CV/80KW di potenza permettono di raggiungere i 100 km/h in 9,4 secondi, con una velocità massima di 175 km/h. Il sistema ibrido produce ridotti livelli di consumi e di emissioni di CO2. I consumi variano da 3,6l a 3,9 l/100 Km, con livelli di emissioni di CO2 che vanno da 82 a 89 g/Km (ciclo NEDC – valori combinati).

Da segnalare funzioni di sicurezza e di assistenza avanzata alla guida, con a una telecamera frontale ad ampio raggio che migliora notevolmente il campo visivo. Sono disponibili di serie il Cruise Control Adattivo e il sistema di mantenimento della corsia. Da seganalre anche il sistema di mitigazione di abbandono della carreggiata (RDMS) che aiuta il guidatore a non allontanarsi dalla carreggiata avvisandolo quando il sistema rileva un cambio improvviso di traiettoria, l’avvicinarsi eccessivo al bordo del marciapiede o a veicoli provenienti dalla direzione di marcia opposta. Di serie sulla versione Executive anche il sistema di informazioni sull’angolo cieco, incluso il monitoraggio del traffico in avvicinamento.

La nuova Jazz dispone di dieci airbag, compreso un airbag centrale anteriore. Quest’ultimo è integrato all’interno dello schienale del sedile del guidatore, al centro, e si espande lateralmente in caso di collisione, proteggendo le teste degli occupanti in caso di impatto. La nuova gamma Jazz ibrida sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla fine di maggio.

