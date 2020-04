Effetto coronavirus, vendite Foxconn in calo del 12%

Le vendite del primo trimestre di Foxconn sono diminuite del 12% su base annua, certamente a causa del blocco dovuto alla pandemia in corso. Lo ha annunciato in via ufficiale la società oggi.

L’epidemia di coronavirus in Cina, coincisa con le celebrazioni per il nuovo anno iniziate il 25 gennaio, ha portato fuori dalla regione molti lavoratori, che dopo il blocco si sono trovati nell’impossibilità di tornare a casa. All’inizio di febbraio, Foxconn ha poi dichiarato ai lavoratori che il suo quartier generale, e uno dei suoi principali stabilimenti per iPhone, non avrebbero riaperto i battenti dopo le festività, e che i lavoratori erano dunque autorizzati a non tornare nei posti di lavoro.

Quando la compagnia ha successivamente chiesto al governo il permesso per la riapertura, inizialmente fu rifiutato. Il suo più grande impianto iPhone, riaperto solo in un secondo momento, è stato riaperto solo con la presenza del 10% della forza lavoro. Come conseguenza del blocco, Reuters riferisce che le vendite del primo trimestre di Foxconn sono diminuite del 12% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, con un miglioramento a marzo. Le entrate di gennaio-marzo sono ammontate a 929,7 miliardi di dollari, in calo del 12% rispetto all’anno precedente.

La società aveva precedentemente rivelato che le entrate di febbraio erano scese del 18%, ma evidentemente la situazione è già migliorata a marzo. Al momento rimangono anche le incertezze legate alla produzione di iPhone 12. In un primo momento è stato suggerito che Apple stia considerando di ritardare il lancio, anche se le ultime indiscrezioni suggeriscono che Apple stia rispettando attualmente la scaletta prevista e, pertanto, dovrebbe essere in grado di lanciar e la nuova gamma di smartphone a settembre prossimo.

