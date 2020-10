Accsoon CineEye 2, iPhone, iPad e Android come schermo HDMI Wi-Fi per le vostre riprese

Accsoon CineEye 2 è un trasmettitore che permette di inviare un segnale Full HD da qualsiasi sorgente HDMI come telecamere e fotocamere con video tramite WI-FI e può essere visualizzato su un qualsiasi dispositivo iOS o Android con un’app gratuita che include funzioni di monitoraggio quali picchi, istogramma, zebra e altro ancora.

Dall’app è possiibile scegliere di integrare una gamma di LUT 3D incluse o di caricare le proprie LUT. Il dispositivo si presenta come uno scatolotto in alluminio; le dimensioni sono di 90 x 63 x 21 mm con le antenne piegate. Il peso è di 250 grammi ed è predisposto per l’installazione anche su gimbal.

La batteria integrata al litio offre una autonomia di circa 4 ore, in ogni caso il dispositivo può anche essere alimentato, tramite una porta USB Type-C (5V), così come da un power bank. Se si utilizza una batteria esterna portatile, quest’ultima non solo carica il dispositivo ma lo alimenta allo stesso tempo.

La trasmissione del segnale Wi-Fi direttamente a dispositivi iOS o Android permette l’uso con dispositivi esistenti. Il produtttore spiega che l’utilizzo di frequenze 5 ghz consente di mantenere una latenza di soli 60 ms (con Apple iOS), di funzionare fino a distanze di 100m in campo aperto e di supportare larghezze di banda fino a 300 MB al secondo. E’ in grado di trasmettere in streaming fino a 4 dispositivi mobili contemporaneamente (solo iOS, solo Android o un mix di entrambi).

Il sistema di trasmissione CineEye trova automaticamente un canale pulito prima dell’inizio della trasmissione e, man mano che la distanza aumenta, automaticamente riduce il bitrate di streaming per mantenere un buon monitoraggio in tempo reale. Gli utenti possono anche cambiare manualmente il canale Wi-Fi direttamente nell’app, nel caso ci sia una interferenza (ci sono 9 canali 5Ghz selezionabili).

In Italia Accsoon CineEye 2 è distribuito dall'azienda Magnolia Trade di Torino; il prezzo è di 209,00 Euro + IVA.