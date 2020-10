Primo identikit della gamma iPhone 13

Per diversi aspetti la gamma iPhone 13 del 2021 somiglierà alla generazione attesa a giorni degli iPhone 12: questo per formati, nomi e numerazione progressiva, probabilmente anche dal punto di vista del design, ma naturalmente anche con diverse novità hardware e funzionali.

Per quest’anno per la prima volta sono attesi quattro modelli: secondo Ross Young, un analista esperto del mercato dei display, Apple farà lo stesso nel 2021 con la gamma iPhone 13. Si partirà così con un iPhone 13 mini da 5,4” affiancato a iPhone 13 da 6,1”. Questi due terminali 5G con connettività solo sub 6GHz, meno veloce di quella mmWave ma più diffusa, erediteranno la stessa fotocamera principale in arrivo quest’anno sui modelli iPhone 12 Pro.

A seguire ci saranno iPhone 13 Pro da 6,1” e iPhone 13 Pro Max da 6,7” con tripla fotocamera e supporto per entrambe le tecnologie di connessione 5G, quindi sia la più veloce mmWave che Sub 6GHz. Essendo uno esperto di display l’analista si concentra maggiormente su questa componente, anticipando che tutti i modelli della gamma iPhone 13 saranno dotati di uno schermo OLED con pannello integrato per rilevare i comandi touch, e non invece separato come avviene ora, una soluzione che permetterà di ridurre lo spessore della componente e anche le cornici intorno al display.

Anche se diverse anticipazioni indicavano come possibile l’approdo sugli iPhone 12 top dello schermo ProMotion con frequenza di aggiornamento variabile fino a un massimo di 120Hz, secondo l’esperto questo avverrà solo nel 2021 e non per l’intera gamma iPhone 13 ma solo per i due modelli Pro.

Non sembrano esserci invece buone notizie per chi sperava in un iPhone SE 2021, sembra infatti che per questo terminale occorrerà attendere fino al 2022. Il prossimo iPhone economico è indicato con connettività 5G solo sub 6GHz, ancora con schermo LCD e non OLED ma, al contrario di quando visto finora, dotato di doppia fotocamera posteriore, forse un dettaglio che lascia ipotizzare più di una somiglianza con l’attuale iPhone 11.

