Gabe Newell di Valve consegna le prime Steam Deck

Immaginate di ordinare una qualsiasi cosa, e di riceverla a casa in consegna direttamente dalle mani di chi l’ha ideata: è quello che è accaduto ad alcuni fortunati clienti di Valve, che si sono visti recapitare il PC console portatile Steam Deck direttamente da Gabe Newell, cofondatore e presidente di Valve.

L’ho firmata, spero sia ok, dice ai clienti per lo più confusi che aprono la porta, come evidenzia The Verge. Alcuni lo riconoscono immediatamente, mentre in altri frangenti le consegne vengono accettate per conto di altri membri della famiglia, senza che venga riconosciuto lo speciale corriere.

We hired a new delivery guy to help with the Steam Deck launch, not sure he's going to work out. pic.twitter.com/JgcpTIBX7u — Steam Deck (@OnDeck) March 1, 2022

In molti meravigliati chiedono il perché della troupe televisiva presente alla porta, mentre un altro chiede educatamente se è necessario mettere una firma prima di chiudere la porta. L’aspetto più divertente del video è che Newell è un po’ imbarazzato per aver firmato queste prime unità di Steam Deck, come dichiara il leggendario cofondatore di Valve:

«Speriamo che la gente non si arrabbi per il fatto che li sto firmando»

Vero è che per alcuni puristi il nuovo gadget deve essere sempre lindo e immacolato, ma anche chi non apprezza un autografo sullo chassis probabilmente dovrà ricredersi.

Infatti è molto probabile che la desiderabilità di uno Steam Deck firmato Gabe Newell sia destinata ad aumentare con il passare del tempo, sopratutto da parte di appassionati Valve e collezionisti in genere. Questi ultimi spesso sono disposti a separarsi da somme di denaro anche ingenti, o comunque prezzi molto superiori a quelli originali di listino per mettere le mani su prodotti esclusivi e collezionabili.

