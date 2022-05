Addio a Corey B. Marion, co-fondatore di The Iconfactory

Dopo una lunga battaglia contro il cancro, si è spento a 54 anni Corey B. Marion, co-fondatore di The Iconfactory, società nota agli utenti del mondo Apple per le numerose icone messe a disposizione di sviluppatori e utenti di applicazioni macOS e iOS.

Marion aveva fondato The Iconfactory nel 1996 insieme a Talos Tsui e Gedeon Maheux; per 25 anni ha guidato la società e si è occupato di design (non solo di icone), compreso il logo dell’azienda stessa, creando – tra le altre cose – anche un font a partire dalla sua grafia.

“Il nostro beneamato fondatore, Corey B. Marion, la scorsa settimana ha perso la sua battaglia pluriennale contro il cancro, aveva 54 anni”, si legge in una dichiarazione sulle pagine del sito di Iconfactory. “È difficile descrivere cosa significa la sua perdita, se non per dire che senza Corey, Iconfactory non sarebbe mai esistita”. E ancora: “Corey, Ged e Talos si sono incontrati nel 1994, e presto abbiamo subito avviato un percorso insieme che ha attraversato 28 anni. Dal primo giorno, Corey ha fatto esattamente quello che amava di più – progettare, muovere pixel e creare icone”. “Il nostro dolore è mitigato dal fatto che la sua arte e l’eredità del suo lavoro è viva in ognuno di noi alla factory, così come per tutti coloro che, probabilmente come voi, hanno goduto delle sue creazioni nel corso degli anni”.

The IconFactory, come accennato, si è fatta notare per una produzione sterminata di icone, pacchetti gratuiti liberamente scaricabili, o icone e sfondi Scrvania creati su commissione. Tra le creazioni di questa azienda, oltre 100 icone che Microsoft ha integrato in Windows XP e varie icone base sfruttate nell’interfaccia Aero di Windows Vista. Nel 2004 Iconfactory ha creato oltre 100 icone per l’interfaccia di Xbox 360 e il relativo sito web di Microsoft. Tra i clienti dell’azienda nomi quali: Adobe, eBay, Lego, Cisco, Facebook e tanti altri ancora.