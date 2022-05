Apple inasprisce le misure sull’emergenza COVID per chi partecipa alla WWDC22

Gli sviluppatori che hanno ricevuto l’invito per partecipare agli eventi della WWDC22 presso il campus Apple Park di Cupertino dovranno seguire rigorose norme di prevenzione per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Apple ha inviato una mail per informare gli sviluppatori che partecipano alla WWDC22 dell’obbligo di indossare mascherine N95 all’interno delle aree dove si svole la conferenza, e la necessità di effettuare il giorno prima dell’evento un test COVID antigenico approvato dalla Food and Drug Administration (FDA). I partecipanti dovranno caricare il risultato negativo del test sul portale di Apple prima di arrivare all’Apple Park.

Si tratta di linee guide aggiornate, necessarie per fronteggiare l’incremento di casi di coronavius, tornati a livelli di allarme alti in California e altri Stati, a seguito dell’elevata circolazione del virus e dell’aumento della pressione sugli ospedali.

In precedenza, Apple aveva riferito della necessità di effettuare un test tre giorni prima dell’evento e che le mascherine non sarebbero state obbligatorie per seguire l’evento; le nuove indicazioni sono evidentemente frutto dell’elevata diffusione del virus e della pressione sul sistema sanitario che sta aumentando, elementi che hanno portato le autorità e aziende che preparano eventi ad un restringimento delle misure.

Erano persino circolate voci che indicavano come possibile la cancellazione degli eventi in presenza, anche per difficoltà riscontrate con il rientro dei dipendenti della Mela in ufficio, ma alla fine Apple ha optato per indicare più rigorose misure di protezione.

Sul sito web dedicato all’evento, Apple riferisce che i partecipanti sono tenuti a seguire i protocolli sanitari e di sicurezza indicati che tengono conto delle recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie pubbliche. Apple assicura gli sviluppatori che saranno disponibili postazioni per l’igienizzazione delle mani e che superfici e aree ad alto transito saranno regolarmente pulite durante lo svolgimento dell’evento.

Apple ha recentemente confermato che la Worldwide Developers Conference di Apple inizia il 6 giugno con il keynote di apertura, e comunicato i primi dettagli sulle attività e sugli argomenti che verranno trattati durante la settimana dell’evento.

A questo indirizzo un nostro articolo con i dettagli sulle novità che Apple potrebbe presentare nel keynote di apertura della WWDC2022.