Samsung ha creato un dream team per sconfiggere l’M1 di Apple

Samsung ha messo in piedi una task force, una squadra speciale denominata “Dream Platform One team” al quale sarebbe stato affidato il compito di progettare “in casa” un Application Processor (AP) in grado di sconfiggere i chip Apple Silicon.

A riferirlo è il sito Neowin, facendo notare che finora gli Exynos non si sono rivelati particolarmente potenti rispetto alle proposte di Qualcomm o Apple. Samsung ha anche tentato di migliorare i risultati lavorando n accoppiata con AMD per la GPU Exynos 2200 ma i risultati si sono rivelati non troppo esaltanti. Sia la grafica AMD RDNA 2 Xclipse 920, sia la CPU Exynos 2200 si sono rilevati piuttosto deludenti in termini di efficienza energetica e non molto migliori dell’offerta Exynos 2100. In estrema sintesi, i benchmark hanno evidenziato risultati non troppo lunisghhieri con la nuova CPU circa il 5% più veloce e la grafica AMD in grado di offrire migliorie di circa il 17% rispetto alla Gpu utilizzata sull’Exynos 2100, risultati che non sono evidentemente ritenuti sufficienti (sono stati anche evidenziati inconvenienti con giochi quali Fortnite e Call of Duty risolti solo con mitigazioni software).

L’azienda sudcoreana ora avrebbe intenzione di fare suo serio, puntando a soluzioni del tutto nuovoeche dovremmo vedere su veri e propri dispositivi entro il 2025. La notizia della nascita del “Dream Platform One team” arriva in concomitanza di altre indiscrezioni che riferiscono di un chipset personalizzato per la serie Galaxy S del 2025, lasciando immaginare che il futuro SoC dovrebbe essere un concentrato di potenza, se davvero sarà in grado di battere gli attuali chip di Apple e quelli che ovviamente Cupertino ha in serbo.

Anche Intel sta intanto provando a rispondere alla Mela con il progetto “Royal Core“, la risposta di Intel a Cupertino. I chip Apple di ultima generazione vantano un eccezionale rapporto prestazioni/consumi, elemento che – uniti all’eccellente ottimizzazione del sistema, rendono l’M1 un prodotto davvero unico.

A dicembre dello scorso anno Samsung ha annunciato una profonda riorganizzazione interna con l'accorpamento delle divisioni mobile ed elettronica di consumo.