Addio a Sim Wong Hoo, CEO di Creative e “papà” della Sound Blaster

Il fondatore e CEO di Creative Technologies, Sim Wong Hoo, è morto a 67 anni. La notizia è stata confermata dall’azienda da lui fondata che, in un comunicato stampa, fa sapere che “è trapassato serenamente il 4 gennaio 2023”.

Può sembrare strano ai più giovani ma c’è stato un tempo nel quale i computer emettevano dei semplici “beep” o al massimo suoni polifonici; non erano previste connessioni per cuffie e Creative emersi negli anni con tutta una serie di schede audio per PC che diventeranno, di fatto, uno standard, fino l’introduzione in tempi più recenti di chip integrati direttamente sulle schede madri, che non obbligano più all’acquisto di una scheda dedicata.

Sim Wong Hoo aveva fondato Creative nel 1981 a Singapore; chi voleva giocare o lavorare con l’audio aveva bisogno di individuare software compatibili con la “Sound Blaster”, prima di una famiglia di schede che integrava un sintetizzatore FM a 11 voci che utilizzava il chip Yamaha YM3812 (chiamato anche OPL2), e un microcontroller MCS 51 per gestire l’audio digitale, denominato DSP (Digital SOUND Processor), in grado di riprodurre dei sample a 8-bit a una frequenza di 23 kHz, e di registrare a 12 kHz. Negli anni seguenti sono arrivate poi varianti man mano più sofisticate, in grado di registrare e riprodurre audio frequenze più elevate dei precedenti modelli (44.1 kHz, 8-bit per sample in mono o 22.050, kHz 8-bit per sample in stereo), migliorando la qualità del suono, e con l’arrivo di Windows 95 prima e Windows 98 poi, nuovi modelli compatibili e plug and play per questi sistemi.

Creative ha venduto per un periodo anche vari riproduttori portatili MP3 con la linea Nomad e Zen, player di successo che portarono a citare in giudizio anche Apple (si arrivò a un accordo da 100 milioni di dollari).

Was incredibly shocked to hear about the passing of Sim, founder of @CreativeLabs this morning.

I just met him 2 weeks ago, like all our meetings, we talked for hrs about audio technology and products. Will miss him – the technology world and Singapore has lost a legend. pic.twitter.com/By1kZstelh — Min-Liang Tan (@minliangtan) January 5, 2023

Attualmente Creative vende altoparlanti, cuffie, auricolari, webcam, amplificatori e schede audio. Sim è sempre stato considerato un simbolo del successo delle aziende singaporiane, e Creative è stata la prima azienda di Singapore a essere quotata al Nasdaq. Min-Liang Tan, CEO e fondatore di Razer (altra azienda nata a Singapore), ricordando il fondatore di Creative su Twitter ha scritto che “il mondo tech e Singapore ha perso una leggenda”.