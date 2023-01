Samsung presenta le TV Neo QLED, MICRO LED e OLED del 2023

Samsung presenta la sua nuova gamma di TV per il 2023. Si tratta delle serie QLED, MICRO LED e OLED, tutte votate ad esperienze premium e prestazioni superiori. I nuovi prodotti come The Premiere 8K e le funzioni come Smart EDGE Blending per Freestyle, danno al pubblico più libertà nell’utilizzo dei dispositivi.

Neo QLED

La nuova gamma TV Samsung Neo QLED 8K e 4K si affida al Processore Neural Quantum e con Quantum Mini LED permette alla TV un’elaborazione a 14 bit, mentre la tecnologia di AI upscaling supporta funzioni come Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer Pro, per immagini tridimensionali e più realistiche.

Le nuove TV della gamma 2023 si serviranno di un pannello ad alta risoluzione e di un algoritmo proprietario che alimenta il nuovo Auto HDR Remastering. Questo sistema di rimasterizzazione sfrutta il deep learning dell’intelligenza artificiale (AI) per analizzare in ogni scena e applicare in tempo reale effetti High Dynamic Range (HDR) a contenuti di tipo SDR.

Dal 2023, inoltre, il modulo One-Chip di SmartThings per Zigbee e Matter Thread sarà integrato direttamente nella gamma Samsung.

MICRO LED e Samsung OLED

La gamma MICRO LED 2023 offre nuovi modelli tra i 50’ e 140 pollici, mentre la gamma Samsung OLED 2023 sarà disponibile nei formati da 55’’ e 65’’ e nel nuovo modello extra-large da 77’’. La nuova line up Samsung OLED è dotata della tecnologia Quantum Dot sviluppata appositamente per i Neo QLED Samsung, e del Processore Neural Quantum.

La gamma vanta un refresh rate di 144 Hz e tutte le funzioni smart di Samsung, compreso Gaming Hub. Per la prima volta nel caso di un TV OLED, questi dispositivi Samsung hanno ottenuto inoltre la certificazione FreeSync Premium Pro di AMD.

Gamma lifestyle

Oltre alle nuove TV QLED e OLED, Samsung lancia nuovi prodotti e funzionalità lifestyle. Anzitutto The Premiere 8K, un nuovo modello del proiettore laser a raggio ultra-corto per una risoluzione ancora più alta su schermi più grandi, fino a 150 pollici.

Ancora, Samsung ha presentato al CES il nuovo proiettore Freestyle con Smart EDGE Blending in grado di unire le immagini di due proiettori in contemporanea per riprodurre contenuti in 21:9 senza allineare o regolare nulla manualmente. Inoltre, il modello ha guadagnato anche il Samsung Gaming Hub.

Per tutto quello che Samsung ha presentato al CES 2023, e anche per gli altri annunci di Las Vegas vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.