Addio al vecchio Facebook: arriva il doppio tocco per i like e l’interfaccia in stile Instagram

Il famoso social network di Meta si prepara a cambiare introducendo una serie di novità sorprendenti, tutto quello che si deve sapere

Mark Zuckerberg pare essere intenzionato a riportare Facebook “agli albori” di un tempo, il social network da troppo tempo è etichettato come un qualcosa di obsoleto, così il patron di Meta avrebbe in mente una vera e propria rivoluzione per modernizzare la piattaforma.

E’ già chiaro come l’intenzione sia quella di far diventare Facebook sempre più simile a Instagram, ma saranno presto introdotte una serie di novità che cambieranno l’esperienza dell’utente sull’app mobile.

Come cambierà Facebook, cosa si deve sapere

Così la rivoluzione di Facebook sarebbe già iniziata, basta vedere il social somigli sempre più a Instagram, avvicinandosi a un’esperienza utente più giovanile. Ma molte novità sono in arrivo, la più importante riguarda le interazioni con le immagini.

Proprio per facilitare la fruizione del feed, arriverà anche su Facebook la possibilità di mettere “mi piace” a un’immagine con un semplice doppio tocco, cosa che appunto già si può fare su Instagram. Modifiche anche per la visualizzazione delle immagini, adesso quando un utente condividerà più fotografie non appariranno in modo caotico, ma in una griglia pulita e ordinata, migliorando così l’estetica.

Ma le novità per Facebook non sono finite qui, anche gli strumenti cambiano, ci sarà una nuova interfaccia per pubblicare le storie e i post e saranno posizionate in primo piano le funzioni più utilizzate, come aggiungere musica o taggare amici. Il sistema di ricerca pure sarà diverso, i risultati compariranno in un layout a griglia, che dovrà mostrare i differenti tipi di contenuto.

Il nuovo aggiornamento prevederà il controllo dell’algoritmo, così che gli utenti potranno subito segnalare il motivo per cui un contenuto non è rilevante per loro, facilitando il sistema di intelligenza artificiale a intercettare i contenuti che invece rispecchiano totalmente il loro interesse. Ci dovrebbero poi essere un aggiornamento della grafica del menu e una facilitazione nei commenti. L’intenzione, a quanto pare, è rendere Facebook meno disordinato e facilitare l’esperienza utente, evitando che “esca dal social” perché non lo ritiene più in linea con i suoi interessi o modalità di fruizione.

Obiettivo di Meta pare sia, quindi, evitare una migrazione su altri social, mettendo in pausa Facebook, ritenuto – al momento – poco moderno e innovativo. Bisognerà vedere, dunque, come gli utenti risponderanno a questi cambiamenti e se davvero sceglieranno di trascorrere più tempo sul social network.