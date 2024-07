Prime Day, Amazon Echo Spot la più smart delle sveglie a 54,99 € invece di 95€

Pubblicità

Amazon ha rinnovato la sua offerta di speaker smart con il lancio di Amazon Echo Spot e subito in occasione del Prime Day lo troviamo in sconto. a 54,99€.

Questo dispositivo è molto diverso per forma e funzioni dai precedenti (e ancora in vendita) modelli per vari aspetti, non solo per la forma. Si tratta infatti di una vera e propria sveglia smart costruita intorno ad uno schermo di chiara leggibilità che presenta l’ora. Si tratta di uno schermo touch da 2,83” e risoluzione di 240 x 320 pixel, ma andrebbe visto come una via di mezzo tra un Echo Show e un Echo Dot.

Con il suo schermo, infatti, non presenta solo l’ora come Echo Dot, ma avendo uno schermo touch funziona anche da sistema di controllo (compatibile matter) per la casa domotica. Infatti permette di fare da interruttore per accendere o spegnere le luci e regolando loro colore o la loro intensità.

Quando riproduce musica (Amazon Music, Apple Music, Spotify) presenta le copertine degli album o dei singoli brani e permette di controllare la riproduzione con volume e avanzamento tracce.

Sfruttando Amazon Alexa comunica le notizie del giorno, risponde risposte a domande o fornisce le previsioni del tempo oppure riporta sullo schermo gli impegni in arrivo e, ovviamente anche i pacchi Amazon in arrivo.

Il bluetooth gli permette di collegarlo anche ad uno smartphone, il microfono e lo speaker interno gli permettono di funzionare come “telefono” intercomunicante con altri speaker o dispositivi Amazon.

Il nuovo Echo Spot 2024 costerebbe 94,99 € ma in occasione Prime Day costa 54,99 € invece di 94,99 €. E’ disponibile nei colori Bianco, Nero e Blu.