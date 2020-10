Adobe lancia Photoshop Elements e Premiere Elements 2021

Disponibili le nuove versioni di Adobe Photoshop Elements e Premiere Elements 2021, i software per fotoritocco e montaggio video con effetti pensati per essere utilizzati da qualsiasi utente, anche da chi non ha alcuna esperienza con strumenti di questo tipo.

Le nuove release sfruttano sempre di più l’intelligenza artificiale Adobe Sensei per semplificare il lavoro degli utenti che desiderano ottenere il massimo dalle proprie fotografie e video. In questa ottica lo sviluppatore ha implementato un numero ancora maggiore di tutorial e guide che accompagnano passo a passo l’utente per ottenere gli effetti più efficaci per migliorare foto e video, oltre che effetti e trasformazioni perfetti per la condivisione anche tramite i social network.

Adobe Photoshop Elements 2021

Grazie all’intelligenza artificiale di Adobe Sensei bastano pochi click per dare un tocco di movimento alle fotografie, in questo modo è possibile creare al volo GIF animate sia in 2D che 3D, ottenendo effetti simili a quanto possibile su iPhone con le Live Photos.

Utile sia per ritratti che per le fotografie di gruppo, la funzione Adjust Face Tilt fa in modo che lo sguardo e il volto dei soggetti puntino direttamente all’obiettivo, correggendo un momento di distrazione o una angolatura sbagliata in fase di scatto. Sempre a partire dalle nostre fotografie è possibile inserire rapidamente frasi motivazionali, messaggi e altro testo con la funzione Quote Graphics, grazie a una serie completa di modelli già pronti, parametri personalizzabili e anche opzioni per le animazioni.

Adobe Premiere Elements 2021

La potenza e la versatilità dell’intelligenza artificiale Adobe Sensei tornano utili anche nel campo video. Con la nuova funzione Select Object è possibile selezionare un soggetto o un’area del video per applicare poi un effetto speciale che verrà mantenuto e applicato per tutta la lunghezza del filmato.

Una delle tecnologie da tempo disponibili in Premiere per i professioni video, arriva anche nella versione Elements 2021 con l’accelerazione tramite scheda grafica. Nei computer dove è presente è subito possibile vedere i risultati degli effetti applicati e anche delle operazioni di taglio e montaggio video, senza dover attendere che il computer completi prima tutti i calcoli necessari. Per assicurare che i video delle vacanze, amici e famiglia abbiano sempre la colonna sonora adeguata, Adobe ha incluso 21 nuove tracce audio pronte per essere inserite nelle creazioni video dell’utente.

Le procedure guidate passo a passo per ottenere effetti e creazioni desiderati sono da sempre il cuore di Adobe Photoshop e Premiere Elements: nella nuova versione 2021 Adobe ha inserito altre nuove guide che portano il totale a ben 83.



Si tratta di Duotones per trasformare le foto in immagini in due colori a effetto, Perfect Landscapes per sostituire il cielo, rimuovere la foschia, cancellare oggetti indesiderati, un tutorial per spostare, ridurre e ingrandire e duplicare gli oggetti nelle foto, una guida per inserire un video all’interno di una foto e Animated Matte Overlays per applicare forme e animazioni ai video e alle transizioni.

I nuovi software per Mac e Windows sono disponibili su Amazon: da questa pagina Adobe Premiere Elements 2021 e invece da qui Adobe Photoshop Elements 2021: i prezzi vanno da 100 euro per singolo software, fino a 150 euro per entrambi in pacchetto.

Tutte le notizie e gli articoli di macitynet che parlano di Adobe sono disponibili a partire da questa pagina. Ricordiamo che tutte le principali novità per i software di creatività digitale Adobe saranno svelate durante Adobe MAX 2020 che quest’anno è un evento tutto digitale online gratis per tutti: ne abbiamo parlato in dettaglio qui.