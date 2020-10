iPhone for life, Apple registra il marchio iPhone per la vita

Apple ha registrato il marchio iPhone for Life, iPhone per la vita, frase che è già stata utilizzata più volte dagli operatori di telefonia mobile nei paesi anglofoni e non solo, ma che potrebbe applicarsi bene anche all’abbonamento Apple iPhone Upgrade Program.

Si tratta infatti di uno strillo di marketing per pubblicizzare gli abbonamenti che permettono di avere iPhone e di sostituirlo con un nuovo modello quando risulta disponibile, in abbinamento naturalmente a piani per voce e dati mensili.

Negli USA Apple propone il suo equivalente iPhone Upgrade Program fin dal 2015. Si tratta di un abbonamento biennale particolare perché, oltre a suddividere il costo del terminale in rate mensili (frazionamento disponibile anche in Italia), permette di sostituire il terminale con il nuovo modello dopo il pagamento di 12 rate.

Se l’utente statunitense lo desidera può proseguire oltre i due anni con iPhone Upgrade Program, restituendo il terminale vecchio, ottenendo quello nuovo e continuando a pagare le rate mensili, con AppleCare+ sempre incluso. Invece per quanto riguarda voce e dati si continua a pagare a parte l’operatore di telefonia preferito.

Per tutte le ragioni fin qui riassunte la registrazione da parte di Apple del marchio iPhone for life, avvenuta all’inizio di aprile ma scoperta solo nelle scorse ore da PatentlyApple, punta a due possibilità. La prima e anche quella più probabile, è che Apple stia effettuando la registrazione del marchio iPhone for life per tutelare i propri rivenditori e gli operatori partner.

La seconda invece è che Cupertino stia pensando di cambiare nome a iPhone Upgrade Program, magari in vista anche di una espansione geografica per proporre questo abbonamento speciale anche al di fuori degli USA.

