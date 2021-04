Disponibile la public beta di Premiere Pro per i Mac M1

Dopo Photoshop, Illustrator e InDesign, Adobe ha messo a disposizione anche la public beta di Premiere Pro in versione ottimizzata per i Mac con SoC M1.

Adobe aveva già rilasciato una beta per un numero ristretto di utenti ma ora questa è disponibile per tutti.

“Dal momento che Premiere Pro è sviluppata sulla base di codice di grandi dimensioni con supporto per una vasta gamma di media e flussi di lavoro, implementeremo il supporto nativo per i Mac con M1 per fasi e il porting di alcune parti non è ancora pronto”, spiega la software house sul blog aziendale.

“Questo approccio per fasici consente di convalidare performance e funzionalità per parti specifiche dell’applicazione prima di aggiungere nuovi componenti”, spiega ancora Adobe, “e consente inoltre a voi di evidenziare ora i benefici”.

Adobe riferisce ancora che “il comune editor vedrà poche differenze rispetto alla versione Intel”. Le differenze e le attuali limitazioni impediscono ad ogni modo al momento di avere una versione di After Effects ottimizzata per M1.

“La prima public Beta include le funzionalità fondamentali di editing e flussi di lavoro quali colore, grafica e audio, così come funzionalità quali Produzione e multicam”, spiega ancora Adobe. “Abbiamo dati priorità al supporto dei codice più usati quali H.264, HEVC, e ProRes”.