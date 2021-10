Adobe rilascia Photoshop e Premiere Elements 2022

La magia e i risultati di qualità professionale resi possibili dai software Adobe per addetti ai lavori, sono alla portata anche degli utenti meno esperti grazie alle nuove versioni di Adobe Photoshop e Premiere Elements 2022 appena rilasciati dallo sviluppatore di San Jose.

Le novità dell’edizione di quest’anno portano le funzioni di intelligenza artificiale Adobe Sensei che semplificano la vita all’utente, quando non si prendono carico di tutto o buona parte del lavoro. Questo risulta possibile anche grazie alle numerose opzioni di editing automatizzate, con suggerimenti in tutti i passaggi che accompagnano l’utente per partire dall’ispirazione fino alla creazione di foto e video di impatto.

Photoshop Elements 2022: novità e funzioni

Photoshop Elements 2022 mette a disposizione 60 modifiche guidate con istruzioni passo per passo che permettono di realizzare lavori creativi ma anche di imparare nuove tecniche. Tra i numerosi strumenti inclusi quelli per trasformare le foto in opere d’arte, per aggiungere sovrapposizioni in movimento come fiocchi di neve, scintille o cornici salvati in file MP4 pronti da condividere sui social e non solo. Con pochi cli è possibile applicare una foto su oggetti, per esempio intorno a una tazza oppure adattandola alla forma delle lenti degli occhiali.

A partire dalle foto è possibile aggiungere effetti di movimento della fotocamera sia in 2D che 3D, correggere in automatico l’inclinazione dei volti per fare in modo che tutte le persone ritratte guardino nella direzione giusta, perfetto anche per i selfie. Sempre in automatico il software apre gli occhi chiusi e trasforma i volti accigliati in visi sorridenti.

L’elenco prosegue e include filtri ed effetti divertenti, riduzione dell’effetto mosso, foto ottimizzate per gli animali domestici, estensione degli sfondi, spostamento e ridimensionamento di persone e oggetti, sostituzione degli sfondi e del cielo, creazione di doppie esposizioni originali e molti altri ancora.

Premiere Elements 2022: novità e funzioni

Anche chi non ha mai visto un software di montaggio video con Adobe Premiere Elements 2022 può applicare correzioni rapide, aggiungere effetti, transizioni e animazioni grazie alle modifiche guidate passo a passo. È possibile realizzare video sovrapponendo farfalle, cuori e altre animazioni in pochi passaggi, regolare ombre e luci, creare doppie esposizioni originali, aggiungere mascherini animati con diversi effetti sull’intero video, in singole scene o come transizioni.

Si prosegue con fermi immagine e titoli animanti, creazione di effetti rimbalzo per ripetere il video avanti e indietro, perfetto per creare GIF divertenti, applicare l’effetto vetro per dare l’impressione che l’azione del video sia ripreso attraverso un vetro, trasformare video e anche foto in video in time-lapse e così via.

In Italia Adobe Photoshop e Premiere Elements 2022 si possono acquistare dal sito adobe al prezzo di 101,26 euro ciascuno, oppure entrambi in un unico pacchetto al prezzo di 152,50 euro.

Nel mese di ottobre si svolge Adobe MAX, l’evento più importante dell’anno durante il quale vengono svelate tutte le novità e gli sviluppi dei software per la creatività digitale: tutti possono seguirlo gratis online, ne abbiamo parlato qui.