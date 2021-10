Lo sterilizzatore per scarpe Youpin in offerta a partire da 10 euro

Se c’è una cosa che la pandemia ci ha insegnati, è che l’igiene a 360 gradi è un valido alleato per mantenerci in salute. Se da un lato gel per mani e igienizzanti vari aiutano spesso a proteggere la parte alta del corpo, ci sono nemici che si insidiano dal basso, ossia dalle scarpe, che sono le prime a venire a contatto con sporcizia e batteri. Ecco da Youpin lo sterilizzatore per scarpe, che costa appena 10 euro. Clicca qui per acquistare.

Il dispositivo Youpin si presenta come una sorta di cuscinetto traspirante, che va inserito all’interno della scarpa, e dotata di tanti micro fori per una corretta sterilizzazione a 360°. Permette di riscaldare a temperatura costante l’interno delle scarpe, ed è fatto da materiali altamente resistenti, anche alle alte temperature.

Ogni cuscinetto propone un formato di 170 x 71 x 29 millimetri, che si adattano in maniera universale a qualsiasi tipologia di scarpa. Viene proposto in due differenti colorazioni, bianco o viola, anche se il colore rappresenta soltanto un elemento estetico che non influisce con il funzionamento di questo sterilizztore.

Come già accennato, il materiale ABS UL94 VO è altamente resistente alle fiamme, quindi massima attenzione è stata prestata alla sicurezza di questo dispositivo, che utilizza appunto il calore per l’eliminazione dei batteri.

Tra le diverse versioni c’è pure quella dotata di telecomando, che permette di selezionare un timer di 3,6 o 9 ore, così da permettere allo sterilizzatore di spegnersi automaticamente, lasciandolo agire per diverse ore, a seconda della condizione delle scarpe.

Lo sterilizzatore è adatto a qualsiasi tipologia di scarpe, dalle ciabatte in cotone, agli stivali da neve, alle scarpe da cerimonia, passando a quelle da ginnastica e arrivando, perfino alle calzette.

Lo sterilizzatore per scarpe si acquista da questo indirizzo, a partire da circa 10 euro, nella diversa colorazione bianca o viola.