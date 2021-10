Apple e Google, in Giappone scatta una indagine antitrust

Il regolatore antitrust giapponese sta avviando un esame completo per determinare se Apple e Google abbiano sfruttato ingiustamente la loro posizione nel settore dei telefoni, smartwatch e altri dispositivi indossabili.

Dopo l’avvio dell’indagine antitrust del governo giapponese su Apple e studi precedenti, la Commissione per il commercio equo e solidale del paese sta sottoponendo la società a un esame completo. L’equivalente della FTC giapponese sta per compilare un rapporto sul motivo per cui la concorrenza è rimasta statica, evidenziando anche se Apple e Google stanno utilizzando pratiche anticoncorrenziali.

Secondo Nikkei Asia, il segretario generale della commissione Shuichi Sugahisa afferma che il rapporto si baserà su interviste e sondaggi con utenti e sviluppatori. Anche la FTC giapponese sentirà Apple e Google, e lavorerà anche con il Digital Market Competition Council del governo centrale giapponese, che indaga su un altro dei quattro temi sulla concorrenza. In particolare, queste indagini riguardano problemi anticoncorrenziali nei servizi cloud, e-commerce e app store, oltre alla pubblicità digitale.

Le indagini, peraltro, sono adesso anche collegate alla nuova legge giapponese sul miglioramento della trasparenza e dell’equità delle piattaforme digitali. I funzionari devono ancora decidere se questo atto si applica al mercato degli smartphone e dei dispositivi indossabili. Tuttavia, se così decideranno, Apple e Google dovranno sottostare alle nuove condizioni. Nello specifico, entrambe le società dovranno presentare relazioni periodiche sulle transazioni al Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria.

Nikkei Asia riferisce che iOS ha quasi il 70% del mercato locale, mentre Android rappresenta la maggioranza del restante 30%. Separatamente, è stato precedentemente riportato che Apple ha venduto quasi la metà di tutti gli smartphone in Giappone nel 2020, mercato dunque che risulta essere particolarmente importante per la società di Cupertino e che a quanto pare potrebbe svolgere un ruolo importante anche per Apple Car.

Ricordiamo che in Corea del Sud è stata approvata la prima legge al mondo contro il monopolio dei pagamenti digitali negli App Store.