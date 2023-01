AGCM multa Meta per pubblicità al gioco d’azzardo

Tra le motivazioni a fondamento della sanzione, si sottolinea in particolare che Meta è responsabile per non aver previsto nelle proprie condizioni generali, destinate al mercato italiano e relative alla promozione di beni e servizi a pagamento, alcuna restrizione in relazione alla pubblicità di giochi con vincite in denaro.

Nello specifico, è emerso che la società consente a tutti i propri clienti business che intendono rivolgersi al pubblico italiano di promuovere tali contenuti, anche attraverso la “targetizzazione” delle inserzioni pubblicitarie. Oltre alla multa di 750mila euro, AGCM ordina che Meta dovrà cancellare tutte le sponsorizzazioni oggetto della contestazione:

«Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’Autorità ha altresì imposto a Meta di impedire a ciascun autore delle sponsorizzazioni oggetto del provvedimento la diffusione e il caricamento di analoghi contenuti violativi (c.d. notice & stay down), in linea con le più recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea»

Siamo solamente nei primi giorni del 2023 ma questa non è la prima multa che colpisce Meta. Nei primissimi giorni di gennaio l’Unione europea ha multato Meta per ben 390 milioni per violazione della privacy.

Non solo: proprio nei giorni di Natale 2022 Meta è stata multata per 725 milioni di dollari per la questione Cambridge Analytica. Il colosso dei social ha accettato di pagare questa somma per chiudere la causa collettiva che accusa Facebook di aver condiviso dati degli utenti con terze parti.

