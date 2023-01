LeEco S1 Pro è il clone cinese di iPhone 4 Pro

Il marchio cinese LeEco ha lanciato un nuovo smartphone Android che può essere facilmente descritto come il clone di iPhone 14 Pro (qui la recensione di quello vero), almeno quando si parla di aspetto esteriore. A distanza e al primo sguardo le somiglianze più evdenti riguardano il blocco delle fotocamere sul retro e anche della Dynamic Island presente in alto nel frontale.

Ovviamente, guardandolo da vicino, nulla ha a che vedere con il terminale top di gamma Apple di ultima generazione. Chiamato LeEco S1 Pro, ha un listino di 899 Yuan, circa 120 euro, ed è certamente molto più economico delle controparti Apple che, invece, superano i 1000 euro. Ovviamente, al di là delle somiglianze estetiche, i due terminali non hanno nulla in comune.

Per cominciare il display da 6,5 pollici utilizza un pannello LCD piuttosto che OLED, mentre la risoluzione è di 1.600 x 728 pixel con una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Confrontalo con la risoluzione 2.556 x 1.179 e la frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz di ‘iPhone 14 Pro, è già chiaro come un confronto tra le parti sia impossibile.

La forma a pillola della camera frontale, che richiama l’originale Dynamic Island di Apple, ospita una fotocamera selfie da 5 MP, anche se non è presente nessuna tecnologia di riconoscimento del volto Face ID.

Piuttosto, il dispositivo integra un sensore di impronte digitali sul lato, anche se il ritaglio frontale offre comunque qualche interazione. Nulla di paragonabile a quanto avviene comunque con Dynamic Island di Apple. L’alloggiamento tripla camera sulla parte posteriore, come evidenzia macrumors, contiene in realtà una singola fotocamera da 13 MP: gli altri due fori sono semplicemente scenici.

Il dispositivo è disponibile in colorazione titanio nero e blu, simile al grigio e al blu di iPhone 14 Pro. Alimentato da un chipset Zhanrui T7510, chipset con 4 core Cortex-A75 da 1,8 GHz e 4 core Cortex-A55 da 1,8 GHz. La grafica è gestita da una GPU Imagination 9446 con una frequenza di funzionamento di 800MHz. Il clone di iPhone 14 Pro, LeEco S1 Pro è disponibile in un’unica configurazione con 8 GB di RAM, 128 GB di archiviazione interna e supporto per la connettività 5G.

