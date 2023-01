Fire Tv Cube, la più potente Fire TV va al minimo storico, solo 129,99€

Più potente e più flessibile ed ora anche in sconto al minimo di sempre. Stiamo parlare della Fire TV Cube di terza generazione che scende a 129,99€, il prezzo più basso di sempre.

Di questo media extender abbiamo parlato quando è stata lanciata. Si tratta del prodotto più potente della serie Fire capace di fornire supporto ad ogni tipo di streaming grazie al suo processore octa-core e al supporto della tecnologia Wi-Fi di ultima generazione; Fire TV Cube è infatti il primo lettore multimediale per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E.

Il processore arriva a 2,0 GHz, più potente del 20% rispetto alla generazione precedente il che permette l’avvio veloce delle app, supporto 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo. Inoltre, ha un ingresso HDMI, che che permette di avere la connessione con un decoder o lettori Blu-ray. Fire TV Cube dispone anche di una porta USB per collegare una videocamera e fare chiamate tramite Alexa.

Fire TV Cube ha anche il Super Resolution Upscaling che converte i contenuti HD in 4K anche quando sono realizzati in HD. Novità infine anche per il telecomando che ha retroilluminazione che si attiva al sollevamento, due pulsanti personalizzabili che rendono più semplice e veloce l’accesso ai contenuti preferiti e ai comandi di Alexa per routine Alexa. E anche più facile trovare il telecomando. Per far suonare il suo piccolo altoparlante basta dire “Alexa, trova il mio telecomando” o toccare il pulsante Remote Finder nell’app Fire TV.

La Fire TV Cube di terza generazione costerebbe 159,99€, oggi la pagate 129,99€,