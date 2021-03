Aggiornamenti per iMovie, Final Cut Pro X, Motion e Compressor

Apple ha rilasciato le versione aggiornate dei seguenti software per Mac iMovie, Final Cut Pro, Compressor e Motion per Mac.

iMovie 10.2.3 risolve problemi che potevano verificarsi durante l’importazione di progetti da iMovie per iOS: i font potevano cambiare quando si utilizzavano gli stili di titolo Scorri e Cromatico; i titoli più lunghi potevano passare da una riga a due righe. filtri potevano venire rimossi dai clip. Ancora, l’importazione di alcuni progetti poteva non riuscire.

Apple riferisce ancora della soluzione ad un problema per il quale la modifica del nome di un evento nella vista “Tutti gli eventi” poteva causare la visualizzazione errata dello stesso nome per un altro evento, e di generici miglioramenti alla stabilità e all’affidabilità.

Per quanto riguarda Final Cut Pro 10.5.2, Apple riferisce di generici miglioramenti alla stabilità e all’affidabilità.

Di seguito le note di rilascio di Motion 5.5.1:

• Nuova opzione nel pannello per il layout del testo nell’inspector per adattare automaticamente le dimensioni dei caratteri nelle disposizioni in paragrafo, con scorrimento verticale e con scorrimento orizzontale.

• Miglioramenti all’interfaccia utente per macOS Big Sur.

• Miglioramenti alla stabilità e all’affidabilità.

Di seguito le note di rilascio di Compressor 4.5.2:

• Impostazioni per proxy HEVC ottimizzate per l’utilizzo in Final Cut Pro.

• Miglioramenti all’interfaccia utente per macOS Big Sur.

• Miglioramenti alla stabilità e all’affidabilità.

FinalCut Pro 10.5.2 è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €329,99 per i nuovi utenti. Anche Motion 5.5.1 e Compressor 4.5.2 sono disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €54,99 ciascuno per i nuovi utenti.